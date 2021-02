Dalmacio Mera ya ha recibido el alta de coronavirus

En la noche de este domingo, el diputado nacional catamarqueño, Dalmacio Mera, informó que ya ha recibido el alta de Covid-19. Por medio de una publicación en su cuenta de Facebook anunció que ya superó la enfermedad y les agradeció a los trabajadores de salud. De esta manera, el legislador se sumó a la lista de funcionarios y políticos que han atravesado el coronavirus en Catamarca.

El pasado 28 de enero Dalmacio Mera anunció que había dado positivo para el test de Covid-19 al que se había sometido. Tras esto debió aislarse bajo todos los protocolos impuestos para el coronavirus en Catamarca. En esta ocasión, escribió: “Quería contarles que di positivo. Estoy aislado, sin síntomas, cumpliendo con todas las medidas y recomendaciones médicas. Gracias a todos por la preocupación y por los llamados. Sigamos cuidándonos”.

Hoy la noticia es más alentadora, ya que tras atravesar la enfermedad recibió el alta médica y ya puede retomar sus tareas y rutina habitual. “Quiero contarles que ya me dieron el alta médica. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente y que me envió mensajes de apoyo, me dieron mucha fuerza. Gracias también al equipo del Ministerio de Salud que conduce Claudia Palladino, a todo el personal del Hospital Carlos Malbrán”, expresó en este sentido Dalmacio Mera.

Funcionarios y el coronavirus en Catamarca

Dalmacio Mera no es el primer funcionario a nivel local, ni tampoco a nivel nacional de contagiarse de coronavirus. Muchas veces, los políticos están expuestos por sus visitas a las diversas ciudades. Sin ir más lejos, la semana pasada recibió el alta médica el jefe de la Policía, Ángel Agüero luego de pasar la enfermedad.

El diputado provincial, Tiago Puente, anunció el 18 de enero a través de sus redes sociales que es otro de los positivos de coronavirus en Catamarca. En los últimos días también ha recibido su alta médica. “Hoy volví de Córdoba, donde estuve 5 días. Como tuve dolor de cabeza decidí hisoparme y el resultado dio positivo. Estoy bien, ya en casa y cumpliendo con los cuidados correspondientes. Ante el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test”, indicó aquel día.