Capital de Catamarca: una familia vive debajo de un puente en pésimas condiciones

En las últimas horas se conoció que una familia de la Capital de Catamarca vive debajo de un puente en pésimas condiciones. Esta situación se conoció por medio de una publicación en Facebook y la sociedad ya se está organizando para ayudar a los afectados. La pandemia del Covid-19 no da tregua y continúa profundizando la crisis en la provincia y a lo largo de todo el país.

“Buenas tardes, vivo yendo al dique por la rotonda nueva y abajo del puente hay una persona mayor con sus tres hijos menores. Están esperando que alguien venga a darles una solución ya que no tienen donde vivir”, publicó una mujer en Facebook visibilizando la situación. El posteo rápidamente se llenó de comentarios en apoyo y más de 140 personas lo compartieron.

“Anoche vino la Policía, los resguardaron por la noche, pero ya están de nuevo aquí. Ellos desmienten que les dieron comida y abrigo. Por favor compartan esta publicación para que le encuentren una solución cuanto antes a esta gente. Muchas gracias”, finalizó el pedido de ayuda. En la publicación se etiquetó al Gobernador, Raúl Jalil y al intendente de la Capital de Catamarca, Gustavo Saadi.







La situación en la provincia es preocupante, los casos de coronavirus no cesan y las personas cada día están más afectadas por el impacto económico. A principios de la pandemia resultaba impensado estar en esta situación, pese a la riqueza y gran variedad de microclimas y producción que tiene Catamarca; la clase política no pudo dar respuestas acordes para que el golpe no sea tan fuerte y que la crisis no impacte de lleno en las familias.

