Funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca niega que lleva comida del comedor barrial

La directora de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca, Betina Pandolfi; niega que retira comida de un comedor barrial y se mostró dolida por la publicación de El Aconquija. Asegura que pone de su bolsillo para sostener la necesidad de los más vulnerables. Dijo que a la prensa le molesta el trabajo político que hace y que algunos lectores opinan en las redes sociales sin saber. Expresó que es todo lo contario: “Saco el pan de mi casa para dar”.



Tras la publicación de El Aconquija de que la funcionaria estaba retirando comida del comedor “La moro”, Pandolfi decidió desmentir en su cuenta de Facebook mostrando fotos cocinando y sirviendo comida en los barrios más pobres. Expresó que no lucra con la necesidad de la gente y que las malas lenguas son almas negras que no pueden ver el trabajo serio que desarrolla desde la militancia peronista.



“Voy a desmentir que yo retiro comida de un comedor” es más “en su inicio ayudé para que se capaciten las mujeres que concurren al comedor La Moro”. Añadió: “Esto duele porque si hay algo es que sí veo es la necesidad, saco el pan de mi casa para dar, no soy de lucrar con la necesidad de la gente, muchos me llaman pidiéndome una ayuda y a la hora que sea estoy con la solución”, escribió la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca que conduce Marcelo Rivera.



Luego agrega que a la prensa le inquieta su trabajo político solidario y que hay ciber ciudadanos que opinan sin conocer su vida: “Se ve que les molesta mi trabajo con los que tienen una necesidad, yo sé que muchos que me conocen saben de mi trabajo y quizás otros disfrutan de esto. Doy gracias a Dios que mi madre y mis abuelos nunca me hicieron faltar nada en mi vida, me enseñaron a ser solidaria con el que menos tiene “.



“No me va hacer bajar la cabeza nadie que tenga el alma negra, voy a seguir ayudando , lo aclaro para los que opinan sin saber si es verdad esta nota”, expresó la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca en relación a los comentarios de los vecinos que manifestaron su indignación sobre abusos del poder naturalizado en Catamarca. A propósito de Pandolfi tendríamos que ver bien también su condición de “tutora” (cobra por abuelos internados) porque le estaría faltando transparencia al trámite. Capitulo II.