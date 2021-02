Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para hoy?

Aries y Tauro

Aries, en el amor los astros deparan que para hoy una te encontrarás inmerso en medio de una fuerte conexión con tu pareja o si no la tienes, con una nueva persona. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija te recomienda deberás ir más despacio por unos días, no solo para poder hacer las cosas con cuidado sino porque también hace bien. Deberás dejar que la empatía reine en sus relaciones. Por otra parte, Aries en el trabajo recibirás algunas tareas extras y con ellas nuevas oportunidades.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis es momento de empezar a revisar como dices las cosas y quizás sea bueno aprender a escuchar antes de hablar. Cáncer, deberás acompañar más que nunca a tu pareja en los problemas que está atravesando en estos momentos. En el trabajo deberás usar tu percepción y conocimientos para saber en donde apostar a futuro. En cuanto a géminis deberás resaltar esta semana, ya que tendrás los ojos de tus superiores encima.

Leo y Virgo

Leo, estas en medio de unos días en los que tus sentimientos van mucho más rápido de lo que tú puedes ir, disfruta de esa intensidad, pero no pretendas tomar decisiones. En el trabajo el horóscopo destaca que tu dinamismo te ayudará a superar una serie de conflictos que se presentarán hoy. Virgo es momento de trabajar un poco más de lo normal. En cuanto al amorm los amores del pasado siempre vuelven a pasarte por tu vida, pero siempre hay que tener en cuenta porque los dejamos en el pasado.

Libra y Escorpio

Libra deberás enfocarte en tu relación con tu círculo y en como los tratas, quizás no estés empleando los mejores modos. En el trabajo evita que te afecten los comentarios de otras personas, tómalos para fortalecerte y mejorar. Escorpio, en estos días sentirás que necesitas a las personas que amas mucho más cerca que lo normal, no dudes en transmitirlo. En lo laboral, no dejes que la melancolía que te invade en estos días afecte tu productividad.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, en lo laboral deberás dar lo mejor de ti, ya que una propuesta esta a punto de llegar a tus manos. Capricornio el horóscopo recomienda que busques escribir tu propia historia, por lo tanto deberás apostar por ti en estos días. En el amor sagitario deberá aprender a reconocer sus errores, de esta manera será muy difícil que pueda crecer en lo profesional. En el trabajo deberás intentar ser menos exigente contigo mismo Capricornio.

Piscis y Acuario

Piscis atento que vendrán oportunidades en el ámbito del trabajo y quizás estas no sean para ti, pero deberás considerarlo. En el amor Géminis son días en los que disfrutarás de tu pareja al máximo y apostarás por reforzar vínculos. Piscis, las soluciones no caerán del cielo, en lo amoroso deberás trabajar si realmente quieres estar mejor con esa persona especial. En lo laboral los geminianos llegarán algunas críticas, pero deberás tomarlas para mejorar, no siempre gustará lo que hagamos.