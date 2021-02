OSEP Catamarca no pagó el alquiler en La Rioja y un empleado atiende en su departamento

Debido a que el director de la OSEP Catamarca, Norberto Bazán, no pagó el alquiler de la oficina en La Rioja, un empleado fue desalojado por el dueño y tiene que atender a la gente en su departamento. Los afiliados de la obra social deben buscar al delegado de apellido Cuneo en su domicilio particular para hacer trámites relacionados con la salud. La mora de la Obra Social de los Empleados Públicos de la provincia ya había sido advertida por el gremio en 2020.

El empleado José Cuneo está a cargo de la OSEP en La Rioja. El gremio que encabeza Luz Rondán ya había advertido en diciembre del año pasado que no se estaban pagando los alquileres en diferentes provincias. Eso complicaba la atención, caso especial el de La Rioja donde se menciona el desalojo. Sin respuesta de las autoridades, a Cuneo le pidieron la oficina y atiende en un departamento particular.

Al momento de ser habilitada la Delegación, Cuneo habló de un convenio de reciprocidad y recordó que la cobertura médica es para residentes y estudiantes catamarqueños que están en La Rioja, y a su vez, la gente que se encuentra en Catamarca y que es riojana. El Delegado sostuvo que lo importante son los servicios y la contención al afiliado por encima de las cuestiones económicas.

Cuneo también explicó el tema de la distancia. “Por ejemplo la gente que vive en la localidad catamarqueña de Fiambalá prefiere atenderse en La Rioja, ya que la distancia es menor que la que hay hasta la capital de Catamarca, por esto es la preocupación de parte de OSEP para con sus afiliados de instalar la Delegación”, dijo Cuneo. La oficina de la OSEP Catamarca ubicada en la vecina provincia comenzó funcionando en avenida Facundo Quiroga 1337.

Mientras todo esto sucede, las autoridades mantienen el relato de que las cosas mejoraron en la obra social. Esto contrasta con la queja de los afiliados por atención y cobertura, sobre todo derivaciones. Bazán desembarcó en la OSEP Catamarca de la mano del gobernador Raúl Jalil. Su perfil de hombre duro fue bien visto al comienzo de la gestión. Igualmente, por la búsqueda del ahorro y las restricciones, su imagen cayó. Los afiliados no quieren o no necesitan un dictador sino un director que mejore la atención médica y facilite la salud, no que termine de matarlos.