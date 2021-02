Dólar: ¿cómo se movió la divisa extranjera este miércoles?

El Dólar blue no se movió de los $152 este miércoles y se mantiene como el más barato en relación al Contado con Liquidación y el solidario. En el Banco Nación, la divisa extranjera aumentó 24 centavos hasta llegar a $93,82. Por otro lado, el Banco Central finalizó sus intervenciones con saldo positivo de u$s 20 millones y acumula cerca de u$s 270 millones en el mes.

El Dólar contado con liquidación en Argentina subió un 0,3% (41 centavos) hasta alcanzar los $152,77, la brecha con el mayorista se ubicó en 72,9%. De este modo, sumó su tercera suba consecutiva y se mantiene por encima del blue y del solidario Mientras tanto, el MEP o Bolsa se mantuvo estable en torno a los $150 dejando un spread del 69,8% con el oficial mayorista.

El Dólar solidario que incluye el Impuesto País del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35% avanzó 39 centavos a $154,80. En el mercado mayorista la divisa trepó 10 centavos a $88,36 bajo la intervención del BCRA. La entidad que dirige Miguel Pesce registró números favorables pese a que habían anticipado que en febrero se vean más días de venta que de compras.

El billete paralelo o blue operó en $152 este miércoles 10 de febrero llegando a su valor más bajo en siete semanas. De esta manera, la brecha con el oficialista se encontró en el 72% tras tocar el menor nivel desde el 22 de abril de 2020. Hay que recordar que en enero esta moneda informal cayó $13 y en lo que va del segundo mes del año ya retrocedió $1. Cada vez más lejos del techo de 150% que se observó en octubre pasado.

Martín Guzmán sobre el Dólar

Días atrás el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, sostuvo que el Gobierno busca conseguir una estabilidad de la brecha. “La estabilidad cambiaria es necesaria para que la economía se puede desempeñar bien. Los distintos planes tienen en cuenta la premisa de que la estabilidad es fundamental y los últimos meses se vio una reducción de la brecha cambiaria”, declaró en C5N.