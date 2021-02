Las nuevas autoridades de la UCR Catamarca con el desafío de unificar el partido

El nuevo vicepresidente primero, Francisco Monti asumió como nueva autoridad al frente de la UCR Catamarca y una de sus promesas fue que de ahora en más, y desde esta nueva gestión, la característica principal será cumplir con el rol e posicionamiento para la consolidación del partido. “Asumo el compromiso de trabajar diariamente en equipo, en pos de ejercer la oposición con rigurosidad, contribuyendo también a edificar una alternativa de poder en Catamarca”, dijo Monti.

Como presidenta del partido radical, asumió Marita Colombo. Para el cargo de vicepresidenta segunda fue el turno de Natalia Herrera. Además, asumieron otros dirigentes que formaban parte de la lista oficialista y que ocuparán cargos claves para empezar la reestructuración del partido radical. Pero no todo fue alegría, ya que un sector dentro del mismo radicalismo, no recibió la invitación a asunción, y generó una nueva grita, a solo horas de asumidas las nuevas autoridades partidarias.

MALESTAR DENTRO DEL PARTIDO

“No corresponde desearles suerte a las autoridades legales del radicalismo, si una expresión de deseo que no continúen con actos que sigan haciendo caer la imagen del partido frente a la sociedad. Expresarles la ilegitimidad que siento y que muchos radicales sentimos que tienen. Que el lugar que les toca asumir debe ser para todos los radicales y el primer nuevo gesto impropio fue no cursar una invitación de cortesía a los demás sectores. Tiene la obligación moral de ser opositores al gobierno provincial y comprometerse con los reclamos sociales”, expresó el dirigente Hugo De la Quintana.

La interna partidaria es más fuerte que antes y ante este desaire, De La Quinta explicó que “la unidad no se logro y para que pueda existir un marco de convivencia adecuado, son los responsables de dar las garantías de participación e igualdad”. Cabe recordar que el radicalismo viene severamente golpeado tras la renuncia de Roberto Gómez, quien está acusado por abuso sexual. La rivalidad entre boinas blancas promete ir en aumento.

“Para volver a ser creíbles como oposición, no solo es cumplir con algunas notas en los medios o pedidos de informes, nos hacen falta vocación de poder y acuerdos con los actores sociales para fundamentar un proyecto político superador. Con esto finalizo mis comentarios sobre la UCR Catamarca y seré espectador de sus actos”, expresó el dirigente, que no ocultó su malestar al no ser tenido en cuenta para la asunción de sus representantes dentro del mismo partido que milita.