Se volvió a llover el Hospital San Juan Bautista

Por falta de mantenimiento durante años, el Hospital San Juan Bautista se volvió a llover. Cada vez que hay precipitaciones, adentro hay que poner baldes y personal del principal centro de salud de Catamarca debe andar con haraganes sacando el agua de los pasillos. El San Juan es relativamente nuevo, pero los sucesivos gobiernos lo descuidaron y fue cayendo al punto de creer que es más barato hacer un nuevo que ponerlo en condiciones. Nunca quisieron ponerle plata.

“Que se llueva no es nuevo. La escena se repite todos los años en época de lluvia. Es lamentable ver un hospital que es relativamente nuevo que se llueve como se llueve y que siga con los problemas eléctricos que tienen hace años afectando la aparatología. Es triste ver que un centro de salud que fue referencia en el NOA que tiene sus maquinarías obsoletas o que no funcionan bien, lo digo por el sector de lavadero por ejemplo”, dijo José “Tato” Traverso de ATE Salud.

“En estos detalles queda demostrado que nunca se le hizo un mantenimiento serio, que la salud no ha sido política de Estado. Me vienen a hablar que el Gobierno se preocupa por la salud de la provincia cuando tenemos los hospitales que están desmantelados, sin el mantenimiento apropiado”, comentó el dirigente de ATE Salud a propósito de los problemas que arrastra el Hospital San Juan Bautista.

“Por caso, no puede ser la cuestión de la refrigeración, se rompieron 4 equipos, después compraron otros, eso significa que funcionan sin mantenimiento. Si no se cuidan las cosas después se rompen, se filtran, se deterioran al punto de no poder recuperarlas. Entonces, es al revés, es falta de política de Estado, mala gestión en salud para con los recursos públicos.La consecuencia es que luego no están disponibles para la comunidad”, expresó.

El Hospital San Juan Bautista tiene problemas con las cañerías de agua y le faltan obras complementarias relacionadas con la energía. Aspectos básicos para el buen funcionamiento que afecta el equipamiento del centro de salud más importante de Catamarca. ¿Cómo puede un hospital funcionar sin buena energía y con filtraciones de agua sin control? Recordemos que una vez se le preguntó a una autoridad por qué no arreglaban los techos, contestó insólitamente que esperaba la época de lluvia para ver dónde filtraban y así proceder a solucionar el problemita. Respuesta publicada en esa oportunidad por El Aconquija, el diario de confianza de los catamarqueños. Por supuesto, nunca lo hicieron por eso hoy las fotos actualizadas.