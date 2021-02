Catamarca no llegó a un acuerdo con los docentes y por ahora, no hay vuelta a clases

(Por Diego Nofal) Los docentes de todo el país manifestaron su temor vuelta a clases presenciales, ya que el plan vacunatorio que anunció el gobierno provincial no se cumplió y hay muchos maestros que no recibieron la dosis. Por este motivo, las clases en Catamarca, que deberían comenzar el 8 de marzo, no están garantizadas. Así lo anunciaron los gremios que mantuvieron una reunión con Ministerio de Educación de la provincia, mediante un comunicado. El regreso a las escuelas quedará supeditado a las condiciones sanitarias y al estado de las escuelas.

“El docente está necesitando tener una recomposición salarial y que se reincorporen ítems como el de conectividad. Antes el docente compraba su agenda, los útiles, y ahora tiene que comprar un celular con mayor tecnología y cambiar el plan de internet de su casa mínimamente para poder desempeñar su actividad” remarcó el gremialista y representante de SIDCA, Sergio Guillamondegui, dejando en claro que rechazarían la propuesta salarial de un 30%.

“Los docentes tienen en muchos casos la voluntad de volver, pero en condiciones seguras. El Gobernador es el que debe garantizar que las escuelas estén en condiciones, que haya un plan de vacunación estratégico para los docentes, para el personal de maestranza también condiciones de trabajo; hay varias cuestiones que no están quedando claras. La expresión de deseo del Gobierno está, pero hay que acompañarlo con un plan de acción”, manifestó el gremialista.

En representación de SUTECA, Juan Godoy le pidió a las autoridades provinciales garantías en la infraestructura escolar, porque según los revelamientos realizados por los propios gremios, las escuelas no estarían en condiciones de recibir a los alumnos. “Es innumerable la cantidad de establecimientos que reclaman sanitarios, agua potable; básicamente, el funcionamiento normal”, argumentó Godoy.

“Si a eso hay que sumarle que hay que garantizar una extrema salubridad, nosotros decimos que no estamos en condiciones de iniciar el ciclo lectivo 2021” remarcó Juan Godoy, en relación a la vuelta a clases en la provincia de Catamarca. A 20 días hábiles de la fecha establecida para el regreso a las escuelas de manera presencial, los gremios docentes plantaron bandera ante el gobierno de Raúl Jalil y se niegan a volver.