Dólar: ¿cómo se movió la divisa extranjera este jueves?

El Dólar blue cayó $2 este jueves y traspasó el piso de los $150 ubicándose en los $149. En el Banco Nación, la divisa extranjera se movió hacía arriba 14 centavos y se ubicó en los $93,87. Por otro lado, el Banco Central compró u$s 115 millones y ya acumula una compra neta cercana a los u$s 400 millones en lo que va del mes. Hay que recordar que hasta el momento ya superó los u$s 160 de enero.

El Dólar contado con liquidación en Argentina cayó un 0,7% hasta alcanzar los %151,10, la brecha con el mayorista llegó al 70,8%. Mientras tanto, el MEP o Bolsa descendió 1,6% a $147,30 dejando un spread del 66,5%. El mercado se encuentra a la espera de las negociaciones que mantiene semanalmente el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Dólar solidario que incluye el Impuesto País del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35% avanzó 14 centavos a $154,89 en promedio. En el mercado mayorista la divisa trepó nueve centavos a $88,45 bajo la intervención del BCRA. La entidad que dirige Miguel Pesce comenzó el segundo mes del año mejor de lo que se esperaba, las reservas brutas internacionales crecieron u$s 9 millones hasta los u$s 39.276 millones.

El billete paralelo o blue retrocedió $2 este jueves 11 de febrero llegando a su valor más bajo en siete semanas. De esta manera, la brecha con el oficialista se encontró en el 68,5% siendo su menor nivel desde el 22 de abril de 2020 (66,1%). Hay que recordar que en enero esta moneda informal cayó $13 y en lo que va de febrero ya descendió $4. Cada vez más lejos del techo de 150% que se observó en octubre.

El Banco Central de la República Argentina colocó $228.050 millones (u$s 2.578 millones) en una subasta de Letras de Liquidez (Leliq). Las mismas están a 28 días de plazo y con una tasa estable del 38% según informaron los operadores. Además, durante la jornada se registró una contracción de $48.102 millones en este tipo de bono que toma la entidad con los bancos del país.