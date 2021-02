Funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca les niega el sistema burbuja a los empleados

Otra vez el Ministerio de Desarrollo de Catamarca y otra vez la directora de Adultos Mayores, Betina Pandolfi. La funcionaria está aislada en su casa por ser contacto estrecho pero le niega a los empleados se ajusten al sistema burbuja con el objeto de que ante un caso confirmado de Covid-19 no queden todos aislados. Lo ideal sería que se resguarde al trabajador ante todo. Por este motivo ATE ya presentó una nota para obligar a la funcionaria a hacer lo correcto.



Efectivamente ATE Catamarca ya ingresó una nota a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca para que se tomen medidas relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores. La negativa de Pandolfi de no exponer al personal al coronavirus cayó muy mal afectando el clima laboral pues todos piensan en la familia. Un caso sospechoso pondría a la oficina completa en cuarentena hasta que se realicen los hisopados correspondientes.



Desde su casa, aislada, Pandolfi rechaza el sistema burbuja y los obliga a ir a todos los empleados al mismo tiempo. La directora de Adultos Mayores tuvo que refugiarse en su domicilio y no va a trabajar por ser contacto estrecho de un caso de Covid-19. Desde la comodidad de su vivienda maneja la oficina del Ministerio de Desarrollo Social Catamarca por teléfono y le niega a los trabajadores la posibilidad de cuidarse al no autorizarse el sistema burbuja o rotativo.



Si bien hay personal que fue vacunado con la Sputnik V, esta medida sanitaria no implica que la persona no pueda contraer el Coronavirus o dicho de otra manera, hay personas que se vacunaron y contrajeron el virus igual. Los trabajadores proponen tomarse vacaciones pendientes pero Pandolfi les advirtió que no serán vacunados bajo esa modalidad, si quieren vacuna deben quedarse en la oficina (los que aún no se vacunaron).



La funcionaria es una negadora serial de las irregularidades en su gestión y en las instituciones que administra. Recordemos que El Aconquija publicó una plaga de cucarachas en el Hogar de Ancianos de Tinogasta que ancaban dentro de la heladera, camas, encima de los pobres viejos, en el baño, etc, etc, con videos y fotos pero Pandolfi dijo que se trataba de una maniobra política para perjudicarla.