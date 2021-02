Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú: Susana Acosta recurrió a los vecinos ante la ausencia de ediles

Una vez más, la ausencia de ediles en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú está en el centro de la polémica. En esta ocasión, la presidenta del cuerpo, Susana Acosta, recurrió a los vecinos del departamento para sacar al trío que faltó a la sesión preparatoria. Ayer se iba a elegir la vicepresidencia, la secretaría y la prosecretaría, pero se levantó por falta de quórum.

“Solicito a los vecinos que comiencen a movilizarse porque, así como ellos nos eligen también los pueden sacar”, expresó Susana Acosta. Además, volvió a convocar a los ediles del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú para el sábado a la mañana. Sin embargo, todo indica que los concejales Verónica Segura, Roly Guerrero y Antonio Arpires volverán a “brillar por su ausencia”.

“Esto se tiene que cortar porque no puede ser que las autoridades públicas estén incumpliendo el mandato que juraron cumplir; si no, que den un paso al costado y le den lugar al suplente”, agregó. Hay que recordar que este problema data de fines del 2020 cuando los ediles se ausentaron en reiteradas ocasiones pese a las reiteradas notificaciones policiales.

Por último, en caso de no presentarse el sábado, Susana Acosta reveló: “Volveremos a solicitar el descuento de las dietas. Esperamos que esta vez el intendente Guillermo Ferreyra no salga a apañar las irresponsabilidades de estos tres ediles. Hay que poner un punto final a esto porque si no nos demuestran que todo el año van a hacer lo mismo”. La presidenta busca evitar que se repita la situación del 2020.

¿Cómo fue la última sesión del 2020 en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú?

La última sesión del año en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú fracasó por la ausencia de estos ediles y la falta de quórum. Pese a la notificación policial, los concejales que están en conflicto no se presentaron a la jornada convocada para el 30 de enero a las 9:30 hs. Verónica Segura, Ramón Guerrero y Antonio Arpires continuaron con la medida de fuerza acudiendo que “el período de sesiones extraordinarias” había concluido.