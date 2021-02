Taxista apuñalado en Capital de Catamarca: “Tendría que ir de rodillas a agradecerle a la Virgen del Valle”

Guillermo Vega, el taxista apuñalado en la zona sur de la Capital de Catamarca en un intento fallido de un joven delincuente de apellido Zurita recordó el susto que pasó y dijo: “tendría que ir de rodillas a la Gruta a agradecerle a la Virgen del Valle que estoy vivo”. El hombre corrió por su vida y tuvo que pelear para defenderse de su verdugo que le quebró un cuchillo en la panza para robarle. “Pensé que no me iba a pasar nunca en mi vida pero si continuó es gracias a la Virgen del Valle”, sostuvo.



Zurita tomó el taxi en Avenida Los Terebintos y Avenida Choya y pidió que lo lleven a un barrio de la zona sur de la Capital de Catamarca, dijo que “iba a comprar una plata”. El taxista notó en el camino que algo raro había. “Se baja con el chuchillo tramontina. Me bajo y me mete un puntazo en el pecho. Me caí por escaparme. Se me tiró encima. Le rogaba por Dios y la Virgen que no me haga daño que tenía hijos”, sostuvo en un audio que accedió El Aconquija.



“Yo estaba en el piso y logro darlo vuelta. Le tiré un par de golpes y lo noqueo. Pero me dio mucho miedo. Primera vez en mi vida que me pasa algo así. Nunca pensé en mi vida ni me imaginé que podía pasar por esto. Me azotó el miedo, esa es la verdad. Cuanto te encaran con un cuchillo lo único que prevalece es el miedo. Gracias a Dios y la Virgen tuve suerte. Tendría que ir de rodillas a la Gruta a agradecerle a nuestra Madre del Valle”, expresó vega en un mensaje a sus compañeros.



Por este motivo los trabajadores del volante se organizan y piden audiencia a las autoridades municipales y provinciales. “Quienes suscriben la presente nota somos taxistas y remiseros de la ciudad Capital de Catamarca. Nos dirigimos a Usted a los fines de solicitarle una audiencia a la mayor brevedad posible; debido a que nos urge la necesidad de abordar la problemática de inseguridad que está impactando gravemente nuestra actividad laboral”, comienza diciendo la nota que ya se encuentra en la calle para la firma de los afectados.



“Como es de público conocimiento, nuestro compañero del volante Guillermo Vega, a plena luz del día, ha sufrido un hecho vandálico;con intento de robo, agresiones con arma blanca y amenazas de muerte. Este hecho se suma a tantos otros episodios de inseguridad de los que veníamos siendo víctimas, tales como robos, robos a mano armada y agresiones varias. Cabe recordar que en el transcurso del año 2020 hemos padecido el ataque hacia el compañero Páez, que tuvo que ser asistido quirúrgicamente por un corte de arma blanca en el cuello”, afirman.



“En el escaso tiempo que llevamos transcurrido del año 2021, ya hemos sido blanco de varios sucesos directivos entre los que resaltamos el caso del compañero Marcelo Silva, que fue despojado de sus pertenencias en un descampado en horarios de la tarde noche a punta de pistola, como así también otros compañero que han sido afectados por robos y hechos de violencia física y verbal”, sostienen reclamando atención oficial.



“Considerando lo expuesto entendemos que es necesario un diálogo entre los sectores encargados de la seguridad para aunar criterios que permitan darle fin a esta serie de hechos vandálicos a los que estamos expuestos y que, finalmente sea posible que trabajemos sin estar sometidos a la incertidumbre que esta situación nos provoca. Apelamos a su conocida sensibilidad ante las problemáticas que afectan a los ciudadanos para que tenga a bien darnos una pronta y favorable respuesta a la presente”, finalizan.