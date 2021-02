Andrea Centurión anunció las resoluciones en torno al ciclo lectivo 2021

La ministra de Educación de la provincia, Andrea Centurión, anunció las resoluciones en torno al inicio del ciclo lectivo 2021. Las mismas fueron trabajadas en el marco de la 102ª Asamblea del Consejo Federal de Educación que se llevó a cabo días atrás. En este sentido la ministra enfatizó en que se busca “una presencialidad responsable y cuidada”, mediante la aplicación de una serie de protocolos.

Es así como se precisó las clases iniciarán en todos los niveles obligatorios y modalidades en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada jurisdicción. En el encuentro en el que estuvo presente Andrea Centurión se plantearon tres posibles escenarios y formatos de escolarización. Estos serán aplicados según la situación epidemiológica vigente en cada jurisdicción.

El sistema presencial en el ciclo lectivo 21021 supondrá la asistencia regular a la escuela todos los días de la semana. Este solo podrá implementarse en los edificios en las que la relación entre la cantidad de estudiantes y el espacio físico permita cumplir con el distanciamiento físico establecido en los protocolos.

De esta manera, de no poder asegurarse esas condiciones se apostará por un sistema Combinado. Se alternarán tiempos de trabajo de los estudiantes con asistencia a la escuela en clases presenciales y actividades educativas en situaciones de no presencialidad. Se implementará en todos los casos que sea necesario para asegurar el sostenimiento de la norma básica de distanciamiento físico disminuyendo la densidad de ocupación de las aulas y los edificios escolares.

¿Habrá sistema no presencial?

Por último la tercera opción es la no presencial. Esta quedará reservada a estudiantes que por razones de salud pertenezcan a grupos de riesgo y no puedan asistir. También a las provincias que por decisión de las autoridades educativas y sanitarias jurisdiccionales, no puedan habilitarse actividades presenciales. Andrea Centurión anunció quienes opten por este último formato deberán presentar un certificado médico habilitante.