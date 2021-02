Ángel Agüero recibió una carta documento: ¿de qué trata?

El Dr. Miguel Gustavo Morales le envió una carta documento al Jefe de la Policía, Ángel Agüero. En la misma se trata y solicita que “ordene” al instructor sumarial de las actuaciones administrativas iniciadas en contra del ex Sub Jefe de la Policía de Catamarca, Carlos Alfredo Kunz. Hay que recordar que este último está procesado por organizar bandas, proveer y vender drogas.

“Teniendo en cuenta el prolongado lapso transcurrido; por haber dictado el Juzgado de Catamarca el auto de procesamiento y prisión preventiva por Infracción a la Ley Nacional N° 23737. Así como por la manifiesta omisión funcional en vez de actuar con celeridad y eficiencia en dichas actuaciones; pues se encuentran deliberadamente paralizadas”, comienza la carta documento a Ángel Agüero.

“Lo que favorece ostensiblemente al ex efectivo policial Carlos Alfredo Kunz tendiente a que obtenga el “retiro” a cambio de su silencio. Esto es que no confiese su estrecha vinculación con el narcotráfico y se abstenga de nombrar a sus ex superiores jerárquicos; entre ellos al ex Jefe de Policía, Orlando Quevedo y al ex secretario de Seguridad, Marcos Dennet”, sentencia Miguel Gustavo Morales.

“En consecuencia se solicita que se otorgue tratamiento preferencial a este planteo por configurarse una situación de extrema gravedad institucional. No solo por los extensos tentáculos del narcotráfico sino también por encontrarse comprometido internacionalmente el Estado Argentino; producto del incumplimiento de la Convención Interamericana contra la corrupción”.

Por último, expresa: “Se debe destacar que Ud. (Ángel Agüero) Como Jefe de Policía no sería ajeno a esta maniobra intencionalmente dilatoria. Producto de su añeja relación con el cuestionado Carlos Alfredo Kunz por haber sido camaradas en la Escuela de Policía de Catamarca. En caso de silencio, negativa o nueva demora de vuestra parte, se iniciarán las acciones legales que correspondan”.