Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú: fracasó nuevamente la apertura de las sesiones

Continúa la crisis entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú; en esta ocasión fracasó nuevamente la convocatoria a la apertura de las sesiones. Una vez más, Antonio Arpires, Ramón Guerrero y Verónica Segura no se presentaron a trabajar. El concejal Daniel Vildoza de Juntos por el Cambio apuntó contra los ediles del oficialismo por nuevamente no dar quórum.

Daniel Vildoza en diálogo con Radio Valle Viejo declaró: “El Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú está bajo una gravedad institucional tremenda. Por culpa de tres concejales que no asisten a trabajar, esto es consecuencia de algunas inasistencias desde diciembre; ya son seis las sesiones que fracasan”. Esta problemática viene desde hace tiempo con cuestiones judiciales de por medio.

Siguiendo con las declaraciones, agregó que los apuntados pretenden que el Concejo permanezca cerrado. Esto se “da en función de cómo ellos están trabajando para el intendente Guillermo Ferreyra”. El sábado fracasó el intento de sesionar normalmente, la presidenta del cuerpo, Susana Acosta, convocó un nuevo encuentro para el jueves 18 a las 10 horas donde se espera que los ediles asistan.

“Luego de la inasistencia a la tercera sesión se tiene que usar la fuerza pública para que se presenten a trabajar. No van a las sesiones, pero sí asisten a los actos oficiales”, finalizó. En caso de que el jueves no se presenten a trabajar, no sería la primera vez, porque ya hubo un llamado igual en diciembre. Antonio Arpires, Ramón Guerrero y Verónica Segura siguen en el centro de la polémica por sus decisiones.

Susana Acosta sobre la situación en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú

El jueves y ante la ausencia de ediles en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, la presidenta del cuerpo explotó. Susana Acosta recurrió a los vecinos del departamento para sacar al trío que faltó a la sesión preparatoria. En dicha jornada se iba a elegir la vicepresidencia, la secretaría y la prosecretaría, pero se levantó por falta de quórum. “Solicito a los vecinos que comiencen a movilizarse”, añadió.