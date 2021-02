¿Celos?: Raúl Jalil no celebró la vicepresidencia de Corpacci en las redes sociales

El gobernador Raúl Jalil no celebró en las redes sociales la vicepresidencia que consiguió Lucía Corpacci acompañando a Alberto Fernández como próximo titular del Consejo Nacional del Justicialismo. El Primer mandatario catamarqueño no se expresó en Facebook o Twitter como suele hacerlo en acontecimiento importantes para referirse al logro conseguido por la ex gobernadora. Casi todos los hicieron, menos Raúl. ¿Celos?

Como sabemos, hay un tema político que atraviesa al Gobierno relacionado con el liderazgo del peronismo catamarqueño. Como gobernador, Raúl Jalil tiene la lapicera pero Corpacci sigue siendo la presidenta del PJ Catamarca y manteniendo el liderazgo y la conducción del partido. Tal vez una cuestión de celos impidieron que el Primer mandatario hiciera un posteo personal para felicitar a Lucía por formar parte del Consejo Nacional.

Por lo general, cuando un dirigente parte a Buenos Aires para ser diputado o senador nacional, su liderazgo o territorialidad se diluye. Lo normal sería que Jalil hubiera ocupado ese lugar pero la realidad es que ella sigue conduciendo el PJ catamarqueño. Asimismo, Corpacci mostró su poder y contactos nacionales ubicando a referentes corpaccistas en las delegaciones nacionales cuando se renovó el gobierno en las pasadas elecciones.





Raúl Jalil tendría que asumir la conducción del Partido y tener con Nación o con el Presidente Alberto Fernández vínculos más fuertes que cualquier dirigente local puesto que es el Gobernador de la provincia. El plan era desplazar paulatinamente a los corpaccistas e instalar la era jalilista por los próximos 8 años pero el sector del Gobernador no puede afianzarse por el perfil y tipo de conducción de Raúl. Los antecedentes de haber coqueteado con Macri tampoco lo ayudan.

Como ya trascendió, el presidente Alberto Fernández será el próximo titular del Consejo Nacional del Justicialismo. Estará acompañado, en calidad de vicepresidentes, por dos gobernadores -el bonaerense Axel Kicillof y el tucumano Juan Manzur-, la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga, más las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez (FdT-Buenos Aires) y Lucía Corpacci (FdT-Catamarca). Muchos referentes catamarqueños expresaron su beneplácito y felicitaron a Corpacci, menos Jalil que solo retuiteó una expresión de Raúl Timerman.