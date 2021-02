Murió de Covid-19: nadie responde por el cuerpo de un abuelo sin vida y que sigue en su casa

Familiares se comunicaron con El Aconquija para quejarse porque el cuerpo sin vida de un hombre mayor que murió por Covid-19 yace aún en un domicilio ubicado en La Viñita de la ciudad Capital de Catamarca. La familia asegura que tuvo pésima atención sanitaria y que encima el cuerpo del abuelo sigue en la casa sin que el COE, la policía o las autoridades hagan algo para contener esta grave situación. Desde esta mañana que esperan también a la Policía Judicial y nada.



El hombre que murió se llama Jorge Omar Zárate (70). Se encuentra aún en su domicilio en el Pasaje Ahumada al 2300 en La Viñita en SFVC. “Quiero hacer una denuncia por abandono de persona. Mi abuelo tenia Covid-19 y los del COE y el SAME ni bolilla le dieron así que yo creo que se contagió toda la familia. En el día de hoy lamentablemente mi abuelo falleció”, comentó un familiar a este medio.



“Ayer yo fui a casa donde estaba mi abuelo y de afuera pregunté cómo estaba él y me dijeron que estaba bien pero no se podía mover. Llamamos al SAME, a la médica, y no nos dieron bolilla tuve que llamar a la policía y la policía envío una ambulancia. Llegaron y dijeron que se lo tenían que llevar al Hospital San Juan Bautista sin acompañante. Eso fue tipo 1:30 de la madrugada, a las 2:30 me llaman diciéndome que a mi abuelo lo trasladaban de nuevo a casa porque él estaba bien. Más tarde murió, lo dejaron tirado, hicieron abandono de persona”, expresó el nieto.



Los vecinos también se solidarizaron: “Acá hay un vecino que falleció esta mañana de Covid-19 y todavía está el cuerpo en la casa, nadie quiere hacerse cargo”. Otro vecino de Zárate se quejó por la demora oficial en dar respuesta a esta familia catamarqueña: “Hace 5 horas está el cuerpo en la casa y no viene ni la judicial ni el COE. Se tiran la pelotita”. El vecindario indignado por la actitud oficial ante tamaña pérdida irreparable.



Actualizando la información, a esta hora, familiares y vecinos aseguran aún nadie apareció para proceder en consecuencia -y de acuerdo a las estrictas medidas sanitarias- con el cuerpo de Don Zárate y los familiares que estuvieron en contacto con el abuelo atento al poder de contagio del Coronavirus. La impotencia gana las gargantas y el llanto es contenido por un temor natural ante un enemigo tan poderoso que se ganó la fama mundial de pandemia.