Ya vacunado los políticos se relajaron, se creen a salvo, pero, sobre todo, se olvidan que la gran mayoría de la sociedad aun no recibió ni siquiera la primera dosis de Sputnik V. ¿Que se hayan vacunado primero los políticos fue un error? Da la impresión que sí. Muchos intendentes liberaron la zona y ya no le tienen ese necesario miedo racional al Covid-19 cuando se trata de habilitar e incluso organizar eventos que han sido masivos, peor aún, sin prevención sanitaria.



La falta de unificación de criterio entre el COE provincia y los COE locales ya era un problema. Ahora, con los intendentes y funcionarios vacunados pero la población no -algo que aún está muy lejos-, se presenta otra dificultad a la hora de analizar las decisiones oficiales y su impacto en torno a la “normalidad” de las actividades que desarrolla la sociedad y que podría devenir en una cadena de contagios cuyo trasfondo es la sensación del político de que a él no le pasará nada porque está vacunado.



El planteo es egoísta. El contexto es la necesidad de la comunidad de actividades que estaban habilitadas antes de la pandemia pero que cambiaron con la llegada del Coronavirus. El jefe territorial sabe de esa necesidad y habilita eventos sin las medidas básicas sanitarias conociendo que la mayoría no recibió su dosis de Sputnik V. El político es egoísta e irresponsable pues, si fuera efectiva la vacuna, solo él y su familia estarían a salvo. Morite por jodón. Y porque sos pobre o estás lejos del poder como para recibir tu dosis.



Estar vacunado le genera al político la falsa sensación de seguridad y bajo ese sentimiento donde solo importa su persona se maneja en una sociedad desprotegida, no solo porque la Sputnik V aún no alcanzó a la gente, sino porque los eventos no son controlados desde los organismos oficiales para disminuir las posibilidades de contagio. Como yo estoy a salvo, que se jodan los demás. ¿Querés joda? ¡Tomá!



A veces, la mayoría, una cosa dice el COE provincia y otra el COE local. Esa información oficial marea a la sociedad y habilita el descontrol, la desobediencia. O simplemente se viaja porque, sin salir de la provincia, uno puede hacer lo que está prohibido sin caer en un acto ilegal. Lo que no se puede hacer en un departamento está habilitado en otro. Aunque ni siquiera sepamos por dónde anda el virus y nos limitemos a contabilizar los casos. Una anarquía en medio de la pandemia.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija.