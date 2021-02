Ricardo Arévalo volvió a cuestionar a ATSA por aceptar el aumento del Gobierno

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca) volvió a cuestionar al sector sanitario por aprobar el aumento ofrecido por el Gobierno. Días atrás la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) aceptó el incremento de 30% generando la indignación de otros gremios. Ricardo Arévalo declaró: “Burgos está a dedo, nunca hizo una elección”.

El secretario general de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo agregó que su gremio tiene injerencia en todos los organismos de la provincia. “Somos el gremio más democrático que hay porque llevamos la voz del trabajador, no como ellos”, expresó. En este marco, apuntó contra Leonardo Burgos porque nunca llegó a la conducción del sindicato con el respaldo de los trabajadores a través de las urnas.

“Él está donde está no por el voto de los trabajadores, sino a dedo, nunca hizo una elección para democratizar electoralmente su sindicato. Se le debe preguntar a Burgos cómo llegó a la Confederación General del Trabajo”, añadió. Siguiendo con las palabras hacía el secretario de ATSA, sentenció: “No me llega a la suela del zapato. Sentarse a ser gestor del Gobierno no les sirve a los trabajadores”.

Por otro lado, confirmó que seguirán insistiendo en que el aumento sea del 50%. “La situación es muy difícil. Con la pérdida del poder adquisitivo que tuvimos en este tiempo, incluido el año pasado; la canasta básica se elevó mucho y eso hace que el costo de vida del trabajador incremente más. En 10 días subió como cinco veces el combustible, la carne, medicamentos, luz. No se puede pedir menos de lo que corresponde”, comunicó.

El secretario Ricardo Arévalo indicó que quedaron desfasados otros ítems en los haberes. Entre ellos se encuentra el salario escolar y familiar que hace 6 años no se actualizan. “Tiene que haber un aumento para los municipales del interior en el orden del 60% como mínimo; y se tiene que actualizar el SMVM que en marzo sería de $21.600, tiene que actualizarse automáticamente mediante decreto”, concluyó.