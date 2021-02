Andrés Jalil, hermano del gobernador, podría ir a la OSEP Catamarca

Trascendió que Andrés Jalil, hermano del gobernador Raúl Jalil, podría ir a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) para suceder al desgastado Norberto Bazán. Andrés es otro empresario de la salud que tiene la conducción y administración del Sanatorio Junín, uno de los centros de salud de la Corporación Jalil. La tradicional familia es el mayor prestador de servicio de la obra social estatal.

Siempre se dijo que uno de los Jalil podría ir al Ministerio de Salud o a la OSEP Catamarca. Sin embargo ese paso aún no se dio. El que se re-ubicó fue Fernando Jalil, también hermano de Raúl, que, tras dejar la presidencia de la Cámara de Diputados pasó a la empresa estatal minera YMAD. Además, hay un sobrino del gobernador designado en el Ministerio de Desarrollo Social en un área clave relacionada con proveedores. Recordemos que su esposa, Silvana Ginocchio, es diputada nacional.

La noticia de Andrés Jalil sorprende porque la que sonaba para ocupar cargos en el ámbito de la salud pública era Silvia Jalil, administradora del Pasteur. Andrés fue sorprendido por familiares de pacientes internados en el Junín moviéndose en el centro de salud sin barbijo en plena pandemia. Es el más excéntrico y suele hablar de los beneficios económicos para la sociedad por parte de la Corporación Jalil y sus diferentes emprendimientos.

Por su parte Bazán llegó desde el SAME para poner orden en la OSEP Catamarca. Bazán también trabaja en los sanatorios de la Corporación Jalil. Su perfil duro le trajo problemas con los empleados de la obra social. Su objetivo era disminuir gastos para equilibrar las cuentas de la OSEP por eso se niegan sistemáticamente las derivaciones a otras provincias. Es una decisión política, orden directa del gobernador Raúl Jalil. En el enroque, Bazán podría ir a Salud en lugar de la ministra Claudia Palladino.

Como sea, la obra social no encuentra rumbo. Los “software” comprados tanto en la gestión anterior de Julio Cabur como los adquiridos en la presente administración Bazán no han mejorado en nada la atención a los afiliados, pero han justificado en los papeles una inversión millonaria. Resulta extraño que por un lado se habla de ahorrar y por otro se despilfarra en programas que no sirven cuando ese dinero podría utilizarse en la atención concreta y eficiente de afiliados enfermos.