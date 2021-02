Ciclo lectivo 2021: tuvieron todo el 2020 pero las escuelas están a medio refaccionar

Hay una obsesión oficial por empezar las clases y el ciclo lectivo 2021 pero sin duda las escuelas no están en condiciones. Tuvieron un año para intervenir los establecimientos educativos que se caían a pedazos. Hoy, tras un año redondo de haber abandonado los edificios, docentes y padres se encuentran con las escuelas a medio refaccionar, sin insumos y sin personal de limpieza. Villa Cubas por ejemplo tiene una sola ordenanza para todo el lugar. La vuelta a clases en pandemia, un trauma social.



Por lo que sucedía en el mundo sabíamos que la pandemia llegaría tarde o temprano. Cuando llegó a la Argentina ya conocíamos bastante del Coronavirus, suerte que no tuvieron otros pueblos y habitantes del planeta. Sin embargo, igual caímos en la improvisación. En Catamarca, el mismo sistema derivacionista (pacientes del interior a Capital) se aplicó al Covid-19 y en poco tiempo el Monovalente “Carlos Malbrán” colapsó.



Lo mismo ocurrió con las escuelas. Aunque hubo todo un año por delante, el 2020 parece no contar a la hora de comentar cómo se encuentran las escuelas. Un día volveríamos a clases pero desperdiciamos el tiempo para acondicionarlas con medidas sanitarias y refaccionarlas para que no sean un peligro para los docentes y alumnos. Se caen los techos, se electrifican las paredes, los baños rotos, no hay agua, etc, etc. Casi todo está como lo dejamos, y peor.









No podemos decir que el Gobierno utilizó el tiempo o tuvo previsibilidad como para ahora exigir que la comunidad educativa retome las clases en el ciclo lectivo 2021. No tiene sentido forzar un comienzo de clases cuando no están dadas las condiciones sanitarias y materiales como si solo se tratara de una cuestión de voluntad o netamente salarial por parte de los docentes. Esa sería una gran excusa o mentira que se derriba con un par de fotos de cómo están las escuelas en la capital y el interior.



“En esta mugre estamos”, dijo un docente a El Aconquija refiriéndose a la Escuela Nº 15 de Villa Cubas, en San Fernando del Valle de Catamarca. El trabajador de la educación comentó que hay una sola ordenanza y que, si bien se reiteró el pedido por personal de limpieza, no hubo novedad. La Supervisora tampoco tiene respuestas. En este caos se pretende iniciar el ciclo lectivo 2021, un trauma para la sociedad que además debe sumar gastos escolares en medio de una terrible inflación.