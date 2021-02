Horóscopo: ¿qué te deparan los astros para este jueves?

Aries y Tauro

Aries, en el amor los astros te deparan que para este jueves deberás evitar y quizás hasta contener algunos comentarios para evitar a quienes más quieren. Para Tauro el horóscopo de El Aconquija deberás priorizar el trabajo en equipo en estos próximos días por lo cual es importante que selecciones bien a tus compañeros. En lo amoroso los taurinos tendrán la necesidad de ser más demostrativos de lo normal. Por otra parte Aries en el trabajo es momento de ir más despacio y bajar algunos decibeles, tendrás que buscar ir a un ritmo que no te exija tanto.

Géminis y Cáncer

En el amor, Géminis es un día en el que las condiciones te ayudaran a saldar cuentas y cuestiones del pasado que aún no has podido cerrar. Cáncer, tu esmero comenzará dar frutos en esta jornada y podrás demostrar que es lo que realmente te sucede. En el trabajo cuida tu sensibilidad en el trabajo, no todo lo que te digan es algo personal. En cuanto a géminis deberás pensar dos veces antes de tomar cualquier decisión que se te presente hoy, evita apurarte y tomate el tiempo necesario para hacer las cosas.

Leo y Virgo

Leo, sentirás ganas de demostrar todo ese cariño que tienes dentro, querrás darlo todo en todo momento. En el trabajo el horóscopo tendrás que moderar tus reacciones frente a conflictos que se presentarán hoy. Virgo la clave de esta jornada será la sinceridad, si ya no quieres estar en ese lugar deberás decirlo y comenzar a buscar otro nuevo trabajo. En cuanto al amor funcionará de la misma manera, si ya no quieres algo con alguien o si por el contrario si quieres deberás transmitirlo.

Libra y Escorpio

Libra en este jueves buscarás hacer sentir especial a tu pareja o a esa persona que tanto te gusta, sé sutil, pero demuestra que es lo que sientes con los detalles. En el trabajo hoy será fundamental que sepas de dónde partes y hacia qué meta quieres llegar. Escorpio en lo laboral, será un día muy productivo, déjate llevar por tu intuición y en el amor también préstale atención, tu sexto sentido te está diciendo algo.

Sagitario y Capricornio

Sagitario, deja de dar esperando algo a cambio, no todos reaccionarán como tú lo hagas. Capricornio el horóscopo te recomienda que comiences a organizar que es lo que te pasa antes de querer transmitir sentimientos que confundan al otro. En el trabajo sagitario deberá aprender a reconocer sus errores, de esta manera será muy difícil que pueda crecer en lo profesional. El amor a Capricornio es momento de ofrecer sin esperar nada a cambio, esto cambiará tus días.

Piscis y Acuario

Piscis grandes cosas están llegando en el ámbito del trabajo, arriba el ánimo y confía un poco más en ti mismo. Acuario vas a conseguir superar ciertos desafíos, pero no pierdas tiempo festejando porque deberás prepararte para los proximos. En el amor intenta estar más presente en tus vínculos, es algo que lo que hace tiempo debes trabajar. Piscis, deberás apostar por el diálogo en estos momentos y pon ante todo lo que sientes por la persona que tienes enfrente.