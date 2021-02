OSEP Catamarca le niega derivación: “En la provincia solo te sacan plata”

Una afiliada catamarqueña solicitó la derivación a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) porque hace 3 años se hace atender en Córdoba con una oncohematologa. Cómo sobra la burocracia y le niegan la derivación, envió un duro mensaje al Correo de la obra social: “Estuve acá dos años y nadie supo sacarme adelante. En la provincia solo te sacan plata. No puedo empezar de cero porque no me da el bolsillo”, escribió la mujer porque le cobran plus por todo. La historia.

La diferencia es abismal entre la atención médica en Catamarca y la atención médica en Córdoba. No solo por los resultados y la experiencia de la paciente sino por el dinero extra que hay que poner en Catamarca. Te dicen que no cobran plus pero entras y el médico con las más variadas excusas le saca el poco efectivo que le queda en el bolsillo a los afiliados de OSEP. Esto sucede también y sobre todo en los sanatorios privados propiedad de la familia del gobernador Raúl Jalil.

La afiliada que reniega, como tantos otros, se llama Antonella Centeno. Harta de peregrinar y perder el tiempo con los sistemas online de la obra social conducida por el doctor Norberto Bazán mandó un mensaje sin filtros al Correo de la OSEP Catamarca exigiendo la cobertura médica tras 10 años de aporte a la obra social estatal. La mujer sufre de graves hemorragias e intentó solucionarlo en la provincia pero es más caro y no mejoraba, al contrario, empeoraba.

“Envié las cosas como me habían solicitado. No puedo empezar de nuevo con un médico acá en Catamarca ya que hace 3 años me trato con los mismos médicos y porque no me da el bolsillo para empezar de cero. Estuve acá dos años y nadie supo sacarme adelante, lo que sí supieron es sacarme plata. Exijo mi cobertura como corresponde siendo yo la paciente y quien paga aportes desde hace 10 años”, escribió Centeno desesperada y sin solución.

Recordemos que El Aconquija ya había comentado que la mujer viajó a Córdoba de manera particular porque la obra social le negaba la derivación sin tener dónde dormir y comer. Antonella sufre de graves hemorragias y se hace atender hace tres años en la Clínica Vélez Sarsfield. A la hora de autorizar la derivación, la OSEP Catamarca alega diferentes excusas, cuando no está de vacaciones es por un problema de pandemia.

“Hace tres años me hago atender en Córdoba por problemas en la sangre porque en Catamarca no me supieron diagnosticar ni dar una solución. En Córdoba me hago atender en la Clínica Vélez Sarfield con una oncohematologa, ella siempre me tuvo controlada porque sufría graves hemorragias. Con los directivos anteriores de OSEP Catamarca nunca tuve problema para viajar pero la nueva administración a cargo de Bazán me dejó sin atención y acá sigo sin cobertura”, dijo.