Vacunatorio VIP: Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García

El presidente de los argentinos, Alberto Fernández, le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García. La situación sucedió luego de la polémica por el “vacunatorio VIP” que surgió tras la confesión del periodista Horacio Verbitsky de que recibió la Sputnik V. El enojo llegó al punto de que desde la Casa Rosada analizan realizar cambios en el Gabinete nacional.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco mucho antes que fuera ministro. Y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Recibí un mensaje del secretario de él que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, reveló el periodista en diálogo radial.

“No sentí ningún dolor, ni tuve ningún efecto secundario. Me dijeron que se podía hinchar el brazo, pero no pasó, que podía tener fiebre, cansancio o decaimiento y no tuve nada”, agregó. La sociedad está esperando que desde el oficialismo informen la situación mediante un comunicado para aclarar. Según lo trascendido, al titular de la cartera sanitaria le queda poco tiempo en el puesto.

Las declaraciones de Horacio Verbitsky no cayeron para nada bien en lo más alto del Gobierno nacional. Por este motivo, el presidente Alberto Fernández envió un escrito al Ministerio para que dé su versión de lo informado por el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, solicitó la dimisión del ministro de Salud.

¿Cómo es la historia de Ginés González García al frente del Ministerio?

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, asumió el 2 de enero de 2020 de la mano de Alberto Fernández. Esta es la segunda vez que ocupa el puesto, tras haber estado al frente de la cartera entre 2002 y 2007 con Eduardo Duhalde y luego Néstor Kirchner. Todo parece indicar que termina su ciclo luego de ser la cara visible del Gobierno durante la pandemia del Covid-19.