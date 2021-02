Coronavirus en Catamarca: Juan Pablo Sánchez aclaró que no fue vacunado

El intendente de Santa María, Juan Pablo Sánchez, aclaró que no fue vacunado contra el coronavirus en Catamarca. La situación se dio ante las versiones vertidas con respecto a la inmunización, en particular de los intendentes de la provincia que recibieron la Sputnik V. “Quiero aclarar que no he sido vacunado y que tampoco realicé ninguna gestión para serlo”, publicó.

“Como intendente de la ciudad de Santa María, considero que la vacuna debe llegar, como prioridad al personal de salud y seguridad; que son los de la primera línea en esta batalla contra el Covid-19; adultos mayores, docentes y personas de riesgo. Desde el Gobierno venimos trabajando para que así sea, por ello brindamos el transporte para que el personal de salud pueda trasladarse a Capital”, agregó Juan Pablo Sánchez.

“En la mañana de hoy, gestioné ante el gobernador; que Santa María esté incluido dentro de los primeros departamentos del interior que reciban la vacuna. De acuerdo a la distancia que nos encontramos de la Capital de la provincia y a la cantidad de casos que venimos teniendo”, finalizó. En las últimas horas explotó la polémica de la “Vacunación VIP” contra el coronavirus en Catamarca.

¿Qué es el proyecto de Registro Provincial de Vacunación contra el coronavirus en Catamarca?

En el marco de la campaña de inmunización contra el coronavirus en Catamarca se propuso crear un Registro Provincial de Vacunación. Esto se da tras la polémica que se generó en torno a la “Vacunación VIP” y busca la mayor transparencia en la provincia. De esta manera, la diputada radical, Juana Fernández, envió un proyecto para evitar repetir lo que sucedió a nivel nacional.

El proyecto de Ley plantea que la creación del registro permitirá “dotar de transparencia al proceso de vacunación”. Además, se busca que esto permita detectar eventuales desvíos u irregularidades” con mayor facilidad. En los últimos días la campaña de inmunización se vio envuelta en grandes polémicas tanto en Nación como en Catamarca por distintas declaraciones.