Gabriel Correa: “Se vacunó prácticamente a la totalidad de los médicos”

El presidente del Círculo Médico de Catamarca, Gabriel Correa, habló del alto porcentaje de profesionales de la salud vacunados. Además, se refirió al escándalo nacional por la “Vacunación VIP” y la repercusión que tuvo en la provincia. “Se vacunó prácticamente a la totalidad de los médicos. Y los que no, estamos en una nueva lista para que se puedan vacunar en la próxima etapa”, reveló.

“Obviamente que ha quedado una pequeña cantidad; pero calculamos que el 90,95% de los médicos de Catamarca que pertenecen al Círculo se han vacunado. Son 850 y se han respetado las listas, se hizo todo de forma muy correcta. Se lo agradecimos al Ministerio de Salud”, agregó Gabriel Correa en diálogo con Radio Valle Viejo. La mayoría de los profesionales de la salud ya tiene la segunda dosis de la Sputnik V.

El titular del Círculo Médico expresó: “Lo que nos está quedando son médicos que no están en actividad y que tienen más de 65 años. Pero los que están en actividad, están vacunados en un 95%”. Las autoridades tienen un listado de los profesionales que faltan y serían unos 160 que trabajan en sus consultorios particulares. En las próximas jornadas finalizará la inmunización de este grupo y continuará la inmunización de Adultos Mayores.

“La sensación personal es de vergüenza. Lo que pasó a nivel nacional es vergonzoso. La verdad que a veces uno no puede entender, no tiene palabras de estos Vacunatorios VIP que se producen”, comentó. Sobre la situación en la provincia expresó: “Con respecto a los funcionarios, yo tengo una opinión muy personal. Creo que hay gente que se tiene que vacunar, caso Gobernador y ministros”.

“Creo que no está mal que se vacunen ellos, porque es gente que necesitamos para todos los días, no solo para salud; sino para el mantenimiento y control general que se hace en la provincia. No veo mal que se vacunen con el personal de salud; por ahí otro cargo me parece que tendrían que esperar como espera todo el mundo”, finalizó el presidente del Círculo Médico, Gabriel Correa.