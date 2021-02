Coronavirus en Catamarca: intendentes del oficialismo negaron haberse vacunado

Luego de la polémica que se despegó por el “operativo vacunación” contra el coronavirus en Catamarca ya son varios los intendentes que negaron haberse vacunado. A los mandatarios de la oposición se sumaron cinco intendentes del oficialismo que aclararon que no recibieron la Sputnik V. El primero en tomar distancia fue Omar Soria, de Huillapima, quien negó todo tipo de acusación.

El intendente de Huillapima aclaró que era falso que se vacunó contra el coronavirus en Catamarca y aseguró que la acusación “ha sido generada por inescrupulosos”. Además, agregó que su mayor preocupación son los adultos mayores, las personas de riesgo y el personal esencial de Salud y Seguridad. “Mi permanente consulta es saber si esta población está primera en la lista de vacunas”, finalizó Omar Soria en Facebook.

El segundo en apartarse de las sospechas por la vacunación adelantara por el coronavirus en Catamarca fue Juan Pablo Sánchez, de Santa María. “Quiero aclarar que no he sido vacunado y que tampoco realicé ninguna gestión para serlo. Considero que la vacuna debe llegar como prioridad al personal de Salud y Seguridad, que son los de la primera línea en esta batalla; y luego a adultos mayores, docentes y personas de riesgo”, aclaró.

Por otro lado, el intendente de Icaño, Pío Carletta, informó en diálogo con El Ancasti que no fue vacunado y que no se lo ofrecieron. Luego explicó que desde el Gobierno le pidieron un listado del personal de riesgo a inmunizar. “Pensé en quienes están en los controles de tránsito, en la gente que paga los sueldos y becas, en Desarrollo Social. Luego el Gobierno determinó Salud y Seguridad”, reconoció.

Otros intendentes que desmintieron haber recibido la vacuna contra el coronavirus en Catamarca

Por último, el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, aseguró que aún no fue vacunado contra el Covid-19; desde la Municipalidad de la Capital informaron que Gustavo Saadi no recibió la Sputnik V. Mientras tanto, el intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez, comentó que fue inmunizado recién el viernes de la semana pasada, pero no por invitación del Gobierno. “Me comunicó de mi turno el Colegio Médico, porque tengo un consultorio y sigo atendiendo”, indicó.