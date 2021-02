Dólar: ¿cómo se movió la divisa extranjera este martes?

El Dólar blue se mantuvo operando estable en $147 este martes manteniéndose en mínimos desde principios de diciembre. En el Banco Nación, la divisa extranjera se movió ascendentemente seis centavos a $94,83. Por otro lado, el Banco Central adquirió u$s 55 millones aproximadamente, de este modo, en el mes acumula adquisiciones de más de u$s 550 millones.

El Dólar contado con liquidación en Argentina cayó un 0,8% ($1,15) hasta alcanzar los $141,36, la brecha con el mayorista llegó al 57,9%; esta es la sexta caída consecutiva y representa la más baja desde el 23 de julio. Mientras tanto, el MEP o Bolsa descendió un 0,7% ($1) a $137,78 dejando un spread del 55,2%. En las últimas siete ruedas, el Bolsa acumuló una baja de $12,21.

El Dólar solidario que incluye el Impuesto País del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35% avanzó 10 centavos a $156,55 en promedio. En el mercado mayorista la divisa trepó 11 centavos a $89,53 bajo la intervención del BCRA. La entidad que dirige Miguel Pesce comenzó el segundo mes del año mejor de lo que se esperaba. Sin embargo, ayer las reservas brutas retrocedieron u$s 91 millones hasta los u$s 39.310 millones.

El billete paralelo o blue se mantuvo operando estable en $147 este 23 de febrero llegando a su valor más bajo desde principios de diciembre. De esta manera, la brecha con el oficial mayorista cayó al 64,4% siendo su menor nivel desde el 21 de abril de 2020 (61,9%). Este billete marginal acumula un retroceso de $19 en lo que va de 2021 aunque cotiza por encima del CCL.

El Bitcoin está transitando este martes una jornada de máxima inestabilidad. Luego de una fuerte caída hasta u$s 45.000 se recuperó y llegó a cotizar u$s 49.000. La principal criptomoneda del mundo sufrió su mayor baja diaria en un mes marcando un descenso del 17%. Por último, el Ethereum también cayó y operó en u$s 1.461 reflejando un descenso de casi 30% con respecto a la semana pasada.