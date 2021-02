Caso Hugo Ocampo: ¿cuáles fueron los resultados de las pericias psicológicas a Cintia Soledad Bazán?

A más de un mes del crimen de Hugo Ocampo en Antapoca, Valle Viejo, la defensa de la imputada Cintia Soledad Bazán tomó contacto con el expediente del homicidio. En este marco, el abogado defensor de la joven informó cuáles fueron los resultados de las pericias psicológicas de su defendida. Según indicó, el análisis la define con una estructura de personalidad vulnerable, frágil y depresiva.

Según expresó el abogado Luis Muñoz estos resultados no condicen con una persona capaz de quitarle la vida a alguien. “A Enzo Morales, sin embargo, estas pericias lo caracterizan como una persona con rasgos obsesivos, con componente celotípicos ligados a la dificultad de entablar vínculos saludables”, expresó. Por este motivo, buscarán apartar a Cintia Soledad Bazán de la responsabilidad del homicidio.

“Acá no existe una coautoría, no hay un móvil por parte de Cintia Soledad Bazán. Ella estaba alejada de Enzo Morales y no se benefició en nada con la muerte de Hugo Ocampo. Aunque sea socialmente mal visto, porque era una relación extramatrimonial. Ella lo amaba y todo el tiempo fue coaccionada por Morales, que fue el único autor del hecho”, agregó el abogado defensor.

Por otro lado, comentó que la imputada permanece encarcelada y que “está muy deprimida y cada vez que hablamos de la causa llora por Hugo Ocampo”. Sobre el trabajo de los fiscales adelantó que “están dejando pasar a una testigo importantísima. No hubo premeditación por parte de ella. Fue coaccionada para no hablar, porque es víctima de violencia de género desde hace 12 años”.

¿Hay similitud entre el caso de Hugo Ocampo y el Crimen de Motel?

Por último, el letrado realizó un paralelismo con el caso denominado “Crimen de Motel” que ocurrió en julio de 2016. Los dos casos comparten que los dos imputados estaban condenados por homicidio agravado por alevosía. Sin embargo, la Corte de Justicia dejó en libertad a la mujer considerando que era víctima de violencia de género al igual que Cintia Soledad Bazán.