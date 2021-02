Guillermo Ferreyra dijo que se vacunó primero para generar confianza en la población

El intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra (FT), salió al cruce de las críticas por haber sido uno de los primeros vacunados contra el Covid-19 y dijo que hizo de “conejillo de indias” para “generar confianza” por “la mala prensa” de la Sputnik V que hizo la oposición a nivel nacional y provincial. Recordó que nadie se quería vacunar y que se llegó a decir que era un veneno y que el Gobierno quería matar a los abuelos.



“Cuando uno aclara debe poner en contexto la situación. El 29 de diciembre de 2020 se lanzó la campaña de vacunación. La oposición hizo una crítica despiadada de la Sputnik V, que era la peor vacuna. Los radicales y macristas iniciaron una campaña anti-vacuna para el pueblo argentino. En Catamarca se comienza con el personal de salud y esencial. Ante la desconfianza que habían creado por las redes sociales yo fui el 7 de Enero a vacunarme”, expresó Guillermo Ferreyra.



“Fui a vacunarme como responsable de una ciudad porque soy el intendente y además soy un trabajador exceptuado desde el día 1 de la pandemia”, manifestó citando otras actividades como la comunicación, alimentación, construcción, gobierno municipales y provinciales. “Lo hicimos al solo efecto de generar confianza porque dijeron barbaridad como que estaban envenenando a la población”, sostuvo el jefe comunal de FME a Radio Valle Viejo.



“Pedían que los conejitos de india fueran los políticos”, expresó agregando que la gente les decía a los dirigentes: “Vayan ustedes que son políticos, y, si muere alguien, que sean ustedes”. Afirmó que se vacunó delante de todo el personal de salud en un ámbito público. “Salí y lo dí a conocer en mis redes sociales”, manifestó el dirigente peronista aludiendo a que publica todos sus actos y que no solo no se cometió ninguna falta o delito sino que al revés, generó confianza en la población.



“A la fecha llevo realizado 9 hisopados y estuve 4 veces aislado. Porque soy un trabajador esencial y estoy en contacto con la gente. Todos los días. No hemos descansado ni un minuto tratando de dar contención. Pero, 13 días después de que me vacuno, recién el 20 de Enero la ATMAT autoriza la vacuna para los adultos mayores. Así que, yo no le quite la vacuna a nadie”, afirmó Guillermo Ferreyra poniendo en contexto las críticas que incluso se formalizaron en una denuncia en la justicia.