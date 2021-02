UCR Catamarca: Juana Fernández asumió como presidenta el Comité Capital

En los diferentes departamentos de la provincia van asumiendo sus cargos las autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR Catamarca). Por el lado del Comité Capital, en la jornada de ayer asumió la diputada Juana Fernández como presidenta y junto a ella la vicepresidenta Alicia Paz, secretarios y convencionales. El acto contó con la presencia de la líder del Comité Provincial, Marita Colombo.

“Si hoy no digo lo que siento y lo que pienso, defraudaría a los radicales, porque no sería autentica. Este Comité va a respetar la institucionalidad con que tanto nos llenamos la boca por ahí, no sirve apartarnos de determinadas cosas internamente. Sé que asumí con responsabilidad las cosas que se han hecho bien y las que se han hecho mal”, inició el discurso la presidenta el Comité Capital de la UCR Catamarca.

Siguiendo con las declaraciones, Juana Fernández agregó: “Aquí hay que arremangarse y trabajar. Hay que demostrarle a la sociedad que hay ovarios y testículos para sacar un partido adelante, no mirando la línea finita, a quién jodemos hoy, a quién jodemos mañana”. Mientras tanto, aclaró que trabajarán a la par del Comité Provincia con el cual tendrán diálogo y sinceramiento.

Por otro lado, la titular del Comité capitalino se refirió a la polémica por la denominada “Vacunación VIP” en la provincia. “Estamos frente a un gobierno que prácticamente es parte de una corporación. Esto no es nuevo, esto viene hace años, viene de la gestión anterior y en este gobierno se notó más”, declaró. Hay que recordar que, por este motivo, el diputado Hugo Ávila denunció a Guillermo Ferreyra, Roxana Paulón y Claudia Palladino.

La presidenta del Comité Provincia, Marita Colombo, expresó que Juana Fernández merece el lugar por los años de militancia dentro de la UCR Catamarca. “Realmente, nosotros creemos que a esta situación partidaria la vamos a superar entre todos con buena fe y con mucho trabajo”, comentó. Por último, destacó que en esta gestión se realizará un trabajo articulado con el Comité Capital.