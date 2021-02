El sueldo del Raúl Jalil y funcionarios oscila entre 80 mil y casi 300 mil pesos

Los salarios en Catamarca están lejos de la realidad inflacionaria, la excepción o el microclima lo viven los políticos y legisladores. El sueldo de Raúl Jalil y los ministros oscila entre 80 mil y casi 300 mil pesos. Lo mismo sucede en el interior si consideramos lo que ganan los intendentes y los empleados municipales. La diferencia es escandalosa atento a que los gobernantes también tienen otros gastos que cubre el Estado. El informe de El Aconquija.

De acuerdo a la información a la que accedió El Aconquija, el gobernador Raúl Jalil se fue de $203.000 a $280.000. Los ministros a 80 mil pesos mensuales. El gabinete le estaba pidiendo al Primer mandatario que aumente los salarios de los funcionarios porque afirman que “no les alcanza” mientras a la clase trabajadora les dicen que “no hay plata” o que “eso es todo lo que les pueden ofrecer”.

La discusión de los salarios se da en un contexto difícil por el incremento de los servicios. Algunos vecinos están al borde las lágrimas porque mientras transitamos la pandemia les cortaron el gas y/o la luz. Muchos catamarqueños están sin trabajo y con cero perspectivas de conseguir un laburo en el corto plazo. En la calle, hoy, gremios y agrupaciones pidieron por un aumento que se acerque al menos a la inflación que golpea la economía familiar.

Claro que no es lo mismo vivir colgado del Estado con ciertos privilegios que ayudan a solucionar la vida diaria de los políticos de turno que hacer frente a una dura realidad con el sueldo pelado de pobre o indigente. No es lo mismo vivir con 100 mil, 150 mil o 200 mil pesos que sobrevivir con 5 mil, 10 mil, 15 mil o 30 mil pesos. La plata no alcanza pero la mayoría la está pasando muy mal sin que se contemple a la clase más vulnerable.

Sabiendo de esta situación agravada por la pandemia, duele contar que programas nacionales de Desarrollo Social por un valor de 150 millones de pesos no fueron implementados en Catamarca. Esto por falta de articulación con la cartera local que conducía el exministro Marcelo Rivera. El error político le costó el puesto a Rivera. También al extitular de Hacienda, Sebastián Véliz, quien no mantuvo informado al gobernador Raúl Jalil sobre este aspecto. El trascendido es que también faltan 35 millones de pesos en Desarrollo Social de la provincia.