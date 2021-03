Los docentes catamarqueños piden que no haya vuelta a clases hasta que los vacunen

Luego muchos cuestionamientos, las escuelas volvieron a tener la presencia de alumnos, pero algunas provincias todavía no llegaron a un acuerdo, como es el caso de Catamarca, que no solo no iniciaría el ciclo lectivo, sino que los docentes autoconvocados hicieron un llamado para “una jornada de lucha provincial”. Los educadores presentaron un escrito en donde remarcaron que no quieren la vuelta a clases presenciales.

“La realidad en nuestra provincia es alarmante, con cientos de casos de contagios por día. En el ámbito de la educación, diariamente aumentan los reportes de casos de escuelas cerradas por covid positivo entre los trabajadores y estudiantes”, comentaron los docentes. Otro punto en el que se centraron fue en el estado actual de los establecimientos educativos, y explicaron que no todos están en condiciones de recibir a los alumnos.

“El derrumbe edilicio y las carencias en general, pintan un cuadro catastrófico. Con este panorama, el inicio de las clases presenciales traerá mayores riesgos. Mientras los que gobiernan se protegen vacunándose en los vacunatorios vip, imponen que los docentes y alumnos vayamos sin protección a un escenario de contagios y muertes inevitables”, manifestaron los docentes catamarqueños, insistiendo en un paro generalizado.

En la carta abierta expresaron su preocupación por volver a las aulas sin haber recibido la dosis de vacunas, y sobre ello, remarcaron que las clases deberían empezar cuando “los docentes y estudiantes estén vacunados”. Este tema se presentó en varias provincias, y muchos docentes de distintos puntos del país se negaron a que haya una vuelta a clases de manera presencial hasta no tener la dosis de vacuna contra el coronavirus.

“Por eso es necesario sostener la continuidad educativa mediante la virtualidad. Pero las condiciones para realizarlo se tienen que mejorar mediante la aplicación de un programa que incluya el reparto del trabajo y la inclusión de personal docente en el sistema educativo, el derecho a la desconexión y el acceso gratuito a cobertura, acceso a internet, plataforma única, medios tecnológicos para docentes y estudiantes de toda la provincia”.