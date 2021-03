Antofagasta de la Sierra: sospechan que antimineros dañan pozos y maquinaria vial

Las fotos pertenecen a Minera Santa Rita que extrae litio en Antofagasta de la Sierra. Son pozos de bombeo que siguen sufriendo daños en su estructura y funcionamiento. Sospechan que pueden ser antimineros aprovechando la soledad del lugar y la falta de control policial. Ya se le hizo un planteo a las autoridades locales, incluido el senador Mario Carrizo, sin éxito. La difícil convivencia en la Puna por el “oro blanco” y el agua.

“No hay control policial de parte del destacamento policial de La Redonda”, dijo un vecino que trabaja en la minera a El Aconquija, el diario de confianza de los catamarqueños. Los destrozos deben reponerse, recuperarse, comprar de nuevo, etc, etc. Lo que lamentan es que esa plata que se emplea para resarcir el daño material podría servir o utilizarse en la comunidad en aspectos sanitarios o educativos.

“Se sabe que en el Salar anda el cabecilla del grupo antiminero de Antofagasta de la Sierra”, expresaron vecinos sin dar nombre y apellido del referente aludido. Esto se suma a los actos de vandalismo en algunas máquinas de trabajo vial de una contratista que trabaja en la zona de Livent. Las empresas tienen personal de seguridad, pero se evita también el roce con antofagasteños que no comparten la extracción de litio argumentando problemas ambientales y el tema del agua.

Mientras tanto la pandemia ha afectado el turismo y la producción en todo sentido. El Covid-19 llevó a las empresas mineras a reorganizarse y acometer una lógica que contemple la pandemia provocada por el poderoso virus. Por supuesto el turismo que llegaba a Antofagasta de la Sierra también se vio resentido por un enorme desencuentro entre las autoridades locales y provinciales cuando se trata de tomar decisiones.

Un tema aparte es el hospital y la falta de remedios en la Puna. Fue un problema conseguir un médico que se quede en el lugar. No hay farmacias, solo la de OSEP al lado del municipio, pero casi no tiene insumos. Por la pobreza del sistema sanitario, al enfermarse, un paciente es derivado a Belén a la capital de Catamarca. Es decir que, al margen de los pro o anti mineros, hay muchas falencias y necesidades como para no concentrarse en ellas.