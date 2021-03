Belén: exmineros pedían trabajo y el Gobierno les mandó 20 bolsones

El grupo Producción de Belén donde hay exmineros, jóvenes desempleados, productores que cortan la ruta 40 expresaron su desilusión en los medios porque se sintieron manoseados por la política local. Concretamente, pedían trabajo e integrarse a nuevos proyectos productivos y les mandaron 20 bolsones para algunos trabajadores que les duró solo dos días. En el lugar estuvo el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, haciendo promesas.



Los integrantes del grupo Producción Belén le solicitan al Gobierno que intervenga ante la apremiante situación económica que viven las familias catamarqueñas ante la falta de trabajo y el aumento de los servicios. Por caso mencionan que hay comerciantes y familias que ya tienen orden de corte de energía en sus domicilios porque no pueden pagar la factura. La situación es tan complicada que no pueden pagar la luz.



La respuesta que esperaban los trabajadores nunca apareció. Sin soluciones de fondo, lo único que el Gobierno hizo llegar son 20 bolsones para tirar o sobrevivir dos días más. “No queremos parches, queremos soluciones que nos saque del pozo”, dijo Juan Carlos Baigorria, uno de los referentes del grupo Producción Belén. El ex minero comentó que se vive una situación desesperante tras el cierre de Minera Alumbrera y que no se consigue trabajo en la zona.







Sin trabajo y con los servicios básicos en aumento, los trabajadores no pueden pagar, aunque que quisieran. “Ni aun ajustándonos al máximo los pantalones podríamos pagar”, dijo Baigorria aclarando que no es una cuestión de mala voluntad sino de realidades innegables que afectaron el tejido social y arruinaron la economía familiar. La gente quedó atrapada, sin contención, entre el cierre de Alumbrera y la pandemia provocada por el Covid-19.

Los trabajadores no pudieron disimular el enojo con el Gobierno. Muchos aseguraron haber votado a peronismo gobernante y se manifestaron desilusionados. Dijeron que les mintieron y que esperaban otro tipo de respuesta pero como no hubo novedades, solo pérdida de tiempo. Comentaron que profundizarán el reclamo hasta ser escuchados. El reclamo también dispara la preocupación y presenta el verdadero panorama económico cuando se cierra un proyecto minero. Se habla de prever, articular, planificar el “después” de la minería pero, en la práctica, esto no sucede.