A menos de una semana del inicio del ciclo lectivo 2021, los gremios docentes de Catamarca continúan en contra de la vuelta a las aulas. Desde los sindicatos resaltaron que las condiciones todavía no están dadas y que hasta el momento hay cientos de docentes aislados. Hay diferentes ejes que hacen al descontento docente entre ellos se destaca la falta de capacitación en torno a los protocolos y el mal estado de las escuelas.

A tan solo días del inicio del ciclo lectivo 2021 ya se han comenzado a detectar contagios en el plantel docente. En El Rodeo en un control de rutina se han llegado a detectar 4 casos positivos de coronavirus. Siguiendo esta línea, también en Santa Maria se han debido cerrar escuelas. Aquí es donde recae el reclamo de los gremios docentes de Catamarca, ya que sin siquiera iniciar las clases y sin la presencia de todos los alumnos ya se han registrado estos escenarios.

Toda esta situación había sido advertida meses atrás, pero se continuó con la gestión en torno a la vuelta a la presencialidad. Entre todas estas cuestiones se ha comenzado a generar un ambiente tenso, ya que la situación no es clara. Los protocolos no han sido correctamente presentados a los directivos y no hay claridad en este sentido. De esta manera, el inicio de clases presenta más dudas que soluciones, según lo planteado por los gremios docentes de Catamarca.

Los gremios docentes de Catamarca y el aumento salarial

EL pasado 22 de febrero se llevó a cabo una reunión en el marco de las negociaciones por el aumento salarial y los gremios docentes de Catamarca rechazaron el aumento que les ofreció el Gobierno catamarqueño, ya que aclararon que es “insuficiente”. En un primer momento se había planteado un 30% de incremento y en una segunda oferta se puso sobre la mesa un 32%.

Hasta el día de hoy no hay noticias de una renegociación y ante esto, los sindicatos han comenzado a aplicar las medidas advertidas. Este lunes primero de marzo se llevó a cabo una clase abierta frente a la sede de la SUTECA en modo de reclamo por el 32% de aumento ofrecido por el Gobierno provincial. Además, se ha confirmado para el día de hoy una marcha para continuar demostrando el rechazo a la oferta de recomposición salarial.