Sijan: rompen jardín pero la investigación se paró porque el oficial está de franco

Padres se comunicaron con El Aconquija porque delincuentes ingresaron al jardincito “Platerito” de Siján destrozando elementos de la salita. Lo insólito es que la investigación se paró porque el oficial está de franco. También les dijeron en la policía que sospechan que son menores los que ingresaron advirtiendo que “no pasará nada”. Además, “no robaron, solo rompieron”, fue la respuesta oficial al daño que sufrió la institución.

“El fin de semana pasado hizo una semana que nuestra institución sufrió un hecho gravísimo, nos violentaron una ventana, entraron, rompieron los armarios que teníamos con llave y destrozaron el material, herramienta fundamental de trabajo diario de los niños”, expresaron los papás indignados por el hecho violento que complica el inicio de clases, como si no fuera suficiente con la pandemia que llegó de la mano del Covid-19.

Lo curioso es que la policía no continuó con la investigación porque al oficial le tocaba descansar. “Hasta ahora la única novedad es que el oficial a cargo de esto se fue el miércoles con días de franco, no quedando nadie a cargo de este tema. Desde un principio el oficial minimizó todo diciendo no pueden hacer nada porque son menores, había huellas de 3 calzados diferentes. Dijo además que los delincuentes solo rompieron cosas, no se robaron nada”, comentaron a El Aconquija los vecinos de Siján.

“¿Debemos sentarnos a esperar que nos roben o rompan más cosas de valor?”, se preguntaron, agregando que “por suerte no abrieron una sala que tenemos con carro tecnológico, una robotita, pizarra electrónica, computadoras y proyector”. Este dato se les pasó a los delincuentes que además se saben impunes porque como son menores o al menos eso sospecha la policía, no tienen consecuencias. En realidad a ese espacio tecnológico no lo pudieron abrir sino era peor.











“Comienzan las clases presenciales y no tenemos material para trabajar. El oficial recién regresa el miércoles, hasta eso no sabremos nada. En realidad no fue robo. Destruyeron material que utilizamos para los niños”, manifestaron con dolor los padres con un dejo de impotencia y bronca debido a que se sienten indefensos. La única solución no puede ser sentarse a llorar. Tampoco las respuestas oficiales tienen que ser necesariamente tan pesimistas y vagas.