Antofagasta de la Sierra: Municipalidad gasta $200.000 en premios para campeonato de fútbol

Mientras no hay salud pública y la educación tiene serios problemas por el Covid-19, la municipalidad de Antofagasta de la Sierra conducida por Julio Taritolay (radical-macrista) gastó más de 200 mil pesos en premios para un campeonato de fútbol. Son decisiones políticas cuestionables que resaltan más en momentos críticos o difíciles, que, tal vez, no sería de importancia o no se tendría en cuenta en etapas normales o cuando sobra plata.

El evento deportivo se hizo en el marco de la Fiesta de la Puna de Antofagasta de la Sierra. Según lo dispuesto, el primer premio era de $100.000, el segundo $50.000, el tercero $25.000, el cuarto $10.000, el quinto $10.000 y el sexto $10.000, lo que hace un total de $215.000 en premios. Evidentemente el fútbol ha ganado el centro de la Feria pues la inversión pasa por la pelota o el juego, casi perdiendo la esencia de una fiesta tradicional. Otra gran decisión política que aporta a la cultura del lugar.

El Campeón ligó además una copa Feria de la Puna edición 30 años. El subcampeón un trofeo. También se aclaró en la reglamentación que solo se permitiría jugadores con domicilio local o viviendo hace tiempo en Antofagasta o que sea oriundo. Quienes llegaron de la ciudad tenían que presentar PCR negativo más 7 día de alojamiento en la villa, en caso de ingreso de mineras con PCR negativo.

Hay dos apartados que llaman la atención. No se permitió “jugar con hoja en de coca” en la boca y “el jugador en estado de ebriedad no podrá ingresar al campo de juego”. Un clásico. El alcohol presente en estos eventos promovidos por la municipalidad y que en muchos casos hacen que se pierda lo deportivo para transformarse en un espectáculo de piñas con borrachos por doquier perdiéndose también el núcleo por el cual se celebra la Fiesta de la Puna.

Cómo se hace después para decirle a un vecino de Antofagasta de la Sierra o a los municipales que “no hay plata” después de haber gastado ese dinero solo en premios para un campeonato. $200.000 que podrían haberse inyectado en salud o educación. Doscientos mil pesos para alcohol en gel o lavandina. O en medicamentos para el hospital. O en termómetros para las instituciones. Es más fácil pedirles a las mineras que cubran todos esos huecos del sistema sanitario o la educación pública. Así cualquiera gobierna.