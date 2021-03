ATE Catamarca irá a Tribunales para pedir la reincorporación de los cesanteados de Recreo

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca) comunicó que irán a Tribunales para pedir la reincorporación de los cesanteados de Recreo. En los primeros días de diciembre del 2020 la Corte de Justicia determinó hacer lugar a la acción de amparo de los 60 trabajadores; sin embargo, mantienen las medidas de fuerza porque hasta el momento no fueron reincorporados.

“Nos manifestamos frente a Tribunales, pidiendo que se haga efectiva la reincorporación de los 60 trabajadores cesanteados en Recreo; tal como lo ordenó la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, hace lugar a la Acción de Amparo interpuesto por Empleados Cesanteados en contra de las acciones del intendente Polti”, publicó ATE Catamarca en Facebook.

Mañana comenzarán los paros y protestas en distintos puntos de la provincia y se espera que el viernes suceda lo mismo. Cada sector decidirá cómo será la modalidad de manifestación y las medidas a seguir. Desde el gremio comunicaron que hasta el momento los cesanteados de Recreo no recibieron novedades del cuestionado intendente municipal Luis Polti.

El intendente de Recreo se vio inmerso entre una polémica y la mala elección de palabras en su discurso de apertura de sesiones. Durante el acto aseguró que no dejará un municipio de “vagos y drogadictos”. Entre sus declaraciones agregó: “El pueblo me dio el mandato y nadie me lo va a quitar. El 10 de diciembre me voy a ir por la puerta del frente; nadie me va a ir a decir que me llevé un televisor, copas o frazadas”.

El repudio de ATE Catamarca ante los dichos de Luis Polti

Ante estos dichos, la ATE Catamarca, seccional Recreo manifestó su repudio a través de una publicación de Facebook. “Nos hemos encontrado con un fuerte mensaje del intendente de Recreo, Luis Alberto Polti faltando el respeto una vez más a los trabajadores Municipales”, expresaron. En este marco, agregaron: “Repudiamos totalmente esta desagradable actitud”. Además, remarcaron que los compañeros municipales tienen el apoyo incondicional del gremio.