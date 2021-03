Expansión de la Corporación Jalil a Antofagasta de la Sierra

La Corporación Jalil se instalaría en Antofagasta de la Sierra con una farmacia, laboratorio e incluso un sanatorio. En el departamento minero del oeste catamarqueño estuvo Andrés Jalil, hermano del gobernador Raúl Jalil y administrador del Sanatorio Junín. Andrés mantuvo diferentes reuniones con las empresas que extraen litio. Con las mineras en la zona, el negocio es redondo desde que arranca, sobre todo ahora con el Covid-19.

Antofagasta de la Sierra es un departamento de enorme potencial turístico y minero, pero no tiene servicios. Justamente conseguir remedios o hacerse un análisis es una carencia de toda la vida. Los pacientes por lo general son derivados a Belén o a la capital de Catamarca. La falta de recursos humanos y materiales del sistema sanitario provincial deja un enorme hueco por dónde puede colarse fácilmente el privado.

Si falta lo esencial y de repente la inversión aparece, la gente se pone contenta porque sabe que no tienen salud o que no tiene dónde comprar, aun teniendo la plata. El precario sistema sanitario es auxiliado por las mineras que hacen aportes o transportan pacientes cuando la urgencia lo amerita en esos lejanos parajes donde no hay casi nada cuando deberían tener de todo. Antofagasta repite historias de “departamentos mineros”.

La ausencia de salud pública y gratuita que debería ser garantizada por el gobernador Raúl Jalil será sustituida por el servicio privado de la Corporación Jalil, algo similar a lo que pasa en casi toda Catamarca. Los departamentos derivan a los pobres sin obra social al HSJB pero los que tienen obra social van a parar en los sanatorios de la familia del Primer mandatario. Hay un grupo de WhatsApp donde se ubica a los pacientes en las clínicas mientras van en la ambulancia.

Recordemos que la Corporación Jalil ya le alquila parte de un edificio a Livent en SFVC y presta servicio de ambulancias “Vital” en Fiambalá y Antofagasta, entre otros negocios. En el caso particular de la Puna, la comunidad podría festejar este logro de la Corporación Jalil haciendo pie en Antofagasta. Sin embargo, lo público y privado aparece mezclados con los límites más desdibujados que nunca. Lo privado cotizando a precio dólar y sigue creciendo. Lo público venido a menos y sigue cayendo.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija