Los diputados de Juntos por el Cambio le respondieron a Raúl Jalil: ¿por qué temas?

Los diputados de Juntos por el Cambio le respondieron a Raúl Jalil luego de sus declaraciones por las sesiones extraordinarias. En esa ocasión, el mandatario apuntó a la oposición por pedir de manera urgente la convocatoria. Entre los temas a tratar se encuentra la reciente polémica por el manejo de la salud durante la pandemia del Covid-19; hay que recordar el Gobierno tiene varias denuncias por la Vacunación VIP.

Según expresó Raúl Jalil, si la oposición quería empezar a sesionar desde marzo, debió apoyar la reforma de la Constitución planteada por Lucía Corpacci. Por otro lado, en diálogo con la prensa, el vicepresidente del bloque de la UCR, Francisco Monti, apuntó contra el mandatario provincial. En este marco, negó tajantemente que sea responsabilidad de la oposición el hecho que no se sesione desde marzo.

“Desde que asumió el gobernador no existió ningún trabajo, ni gestión formal orientada para generar consensos para modificar la Constitución”, agregó. Además, aclaró que eso fue solamente en la gestión de Lucía Corpacci y no tuvo éxito porque no se abordaron los consensos necesarios. Por otro lado, confirmó que la oposición no conoce a ciencia cierta cual es el contenido profundo de la reforma.

¿Qué dijo Víctor Luna de las declaraciones de Raúl Jalil?

El presidente del bloque de la UCR, Víctor Luna, se sumó a las críticas recordando que Raúl Jalil convocó a sesiones extraordinarias desde febrero. “Escobita nueva barre bien. Cuando asumió nos convocó a sesionar en diciembre y casi todo febrero, había mucha celeridad y ganas. Pregunto: ¿se le fueron las ganas al Gobernador de trabajar? Lo digo porque ahora no quiere convocar sesiones”, manifestó.

Por otro lado, agregó que la reforma de la Constitución no se trata solamente cuando arrancan el período de sesiones ordinarias. “La reforma es mucho más y tenemos que ponernos serios. Hay temas como el Consejo de la Magistratura o el Código Procesal Minero que lo levantaron como un decreto; y hay que ver que hacemos con eso”, finalizó el presidente del bloque, Víctor Luna.