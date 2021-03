Luis Polti entre la polémica y la mala elección de palabras en su discurso de apertura de sesiones

El intendente de Recreo, Luis Polti, se vio inmerso entre la polémica y la mala elección de palabras en su discurso de apertura de sesiones. Durante el acto de inicio el trabajo legislativo del Consejo Deliberante local el mandatario se excedió con las palabras y simplemente se dejó llevar. En las últimas líneas de lo monólogo aseguró que no dejará un municipio “de vagos y drogadictos”. Ante lo sucedido, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Catamarca) emitió un comunicado.

Puede que Luis Polti no tuvo la mejor elección de palabras durante el cierre de su discurso y quedo en una situación delicada frente a los gremios. El inicio de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Recreo fue el escenario de las fuertes declaraciones del intendente. Durante el comienzo todo iba bien, hasta que se dejó llevar e hizo referencias pocas acertadas.

En un principio el discurso iba bien. El intendente de Recreo abrió las sesiones abierto a escuchar a los ciudadanos, pero el tono cambio en el momento que se paró. “El pueblo me dio el mandato, y nadie me lo va a quitar. El 10 de diciembre me voy a ir por la puerta del frente, nadie me va a ir a decir que me llevé un televisor, copas o frazadas”, dijo motivado por los bombos que se escuchaban a las afueras del recinto.

“Voy a dejar un departamento en marcha, un departamento que produzca, no que sea un municipio de vagos y drogadictos”, expresó en intendente. Ante estas palabras y las energías que lo llevaron a entonarlas, soltó quizás algunas ideas de más. Finalmente, prosiguió: “Voy a dejar lo que verdaderamente necesitan los recreínos, una ciudad pujante, un departamento pujante”.

El repudio de ATE Catamarca a los dichos de Luis Polti

Ante los dichos del Intendente Luis Polti la ATE Catamarca, seccional Recreo, manifestó su repudio por medio de una publicación en Facebook. “Nos hemos encontrado con un fuerte mensaje del intendente de Recreo, Luis Alberto Polti faltando el respeto una vez más a los trabajadores Municipales”, expresaron. En este sentido agregaron: “Repudiamos totalmente esta desagradable actitud y, queremos hacerles llegar una vez más nuestro apoyo incondicional a todos los compañeros Municipales”.