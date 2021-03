Fiambalá: la intendenta no quiso ir a la apertura de sesiones

Los enfrentamientos entre intendentes y concejos deliberantes parecen haberse puesto de moda en Catamarca. Esta vez fue el turno de la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón (FT). La jefa comunal encendió la polémica al no asistir a la inauguración de las sesiones ordinarias del órgano deliberativo municipal porque el acto se haría en un recinto cerrado algo que va, según sus dichos, en contra protocolo de cuidados para no contraer COVID-19. Además señaló que había pedido un cambio de sede y que la oposición se opuso “por capricho”.

“Fuimos invitados por la presidenta del CD, Sonia Díaz, para la inauguración de la sesión que iba a ser en el recinto de sesiones. El secretario de Gobierno fue hasta el recinto a hablar con los concejales, pero después les pedimos por nota cambiar de lugar, porque en el recinto no entran muchas personas, solo unas 6 o 7, y teniendo en cuenta la magnitud del evento, no reúne las condiciones del distanciamiento”, señaló la jefa comunal de Fiambalá.

“Agotamos todas las posibilidades, ofrecimos la plaza, entre otros lugares más amplios, pero no obtuvimos la respuesta que esperábamos y decidí no concurrir porque no estaban dadas las condiciones. Que no haya público no es un problema, pero necesitamos que puedan estar los medios de prensa y no estaba garantizado que pudieran trabajar”, dijo la jefa comunal, que insistió en que el trabajo de la prensa era fundamental.

“Siento que es un acto democrático y dar un discurso para 6 o 7 personas me parecía totalmente antidemocrático. Le pido perdón a la gente, pero no podemos estar dos o tres horas en un lugar cerrado y sin ventilación”, explicó la titular del municipio de Fiambalá. La intendenta sostuvo además que trabajar en esas condiciones pondría en riesgo a todos los que asistan al acto inaugural de las sesiones.

“No hay voluntad del Concejo Deliberante para cambiar el lugar. Como bloque del Frente de Todos presentamos nota al COE pidiendo inspección en el recinto de sesiones por parte del personal del hospital, para que sean más objetivos, pero la presidenta del Concejo no les abrió las puertas”, cuestionó La concejal Mariela Leiva (FT) y vocera del COE. A sus dichos se sumó Luis Reales que recordó que. “la intendenta recién sale de la enfermedad (contrajo COVID-19) y todavía tiene problemas para respirar”.