Luis Polti promete dejar un municipio sin vagos ni drogadictos

La apertura de sesiones ordinarias en Recreo dejó mucha tela para cortar. En su discurso el intendente Luis Polti dijo que cuando se vaya no va a dejar un municipio con vagos y drogadictos sino una ciudad pujante. Manifestó que tiene los días contados para cuando termine su mandato, como si fuera un preso que marca en la pared del Penal cuánto falta para recuperar la libertad. El análisis de El Aconquija.

“Si Dios quiere tengo pensado cumplir mi mandato. Gracias a Dios me quedan 2 años, 10 meses y 21 días, lo tengo contadito”, dijo el jefe comunal recreíno en una suerte de cuenta regresiva con mención a la divinidad en las dos oraciones. La idea de no cumplir su mandato por algún problema de salud o alguna intervención política parece que lo atormenta. Por otro lado llamó mucho la atención la precisión con la que lleva los números: 2 años, 10 meses y 21 días, faltó solo que diga las horas y minutos.

“A mí, el pueblo me dio un mandato y nadie me lo va a quitar. Ese 10 de diciembre me voy a ir y me voy a ir por la puerta del frente. Nadie me va a decir que me llevé algo. Simplemente les voy a dejar un pueblo en marcha, un departamento que produzca, que no sea un municipio de vagos y drogadictos. Voy a dejar una ciudad pujante y en producción”, expresó Poltí agregando que lo hará junto al gobernador Raúl Jalil, sus funcionarios, el senador y los concejales recreínos.

De esta forma Luis Polti insistió en que será un intendente honesto y que pretende ser un jefe comunal ejecutivo pero nuevamente el exabrupto ganó su boca pues remarcó que en la comuna no quedarán ni vagos ni drogadictos. Si cuando llegó a la comuna no había vagos y drogadictos no tenía sentido la alusión pero si con ello quiso decir que encontró un municipio con personal sin ganas de trabajar y adictos debería iniciar un programa municipal con terapeutas.

“Pedirle disculpas porque dónde voy me acompaña este ruidito (cesanteados golpeando bombos y redoblantes) que me tienen cansado ya” dijo Luis Polti pero aclarando que no permitirá que nadie le impida cumplir su mandato. Agregó al final: “No fui vacunado (con la Sputnik V) y no lo haré hasta que el último recreíno sea vacunado”. Sin embargo antes había dicho que le tenía más miedo a la vacuna que al coronavirus. Un discurso al mejor estilo… Polti.