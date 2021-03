Otro aguantadero: hoy es más rentable cerrar Minas Capillitas

Minas Capillitas que administra CAMYEN no funciona por la piedra que históricamente circula “en negro” y por los “artesanos truchos” que no trabajan la rodocrosita, sino que la “revenden”. Ahora, cómo es posible que a todos les vaya bien menos a la empresa estatal que saca el recurso. Entre la ilegalidad de la piedra en negro y la mala administración de CAMYEN sería más rentable cerrar. Engrosar el Estado con esos mineros sería más barato que seguir aguantando Capillitas.

Qué sentido tiene que CAMYEN explote Minas Capillitas si no hay ganancias, si no hay aportes sociales significativos, si el dinero no van a parar en las instituciones locales y únicamente se utiliza para pagar altos sueldos a los funcionarios de la empresa estatal o sirve de pantalla para que los directivos se compren a sí mismos. Ha dado históricamente pérdida, hoy la empatamos, pero, en este esquema, ubicar a los mineros en la administración pública sería más conveniente.

Ningún negocio se mantiene a pérdida, ni siquiera equiparando lo que ingresa con lo que sale, en ese caso solo serviría para mantener una estructura burocrática o para que unos pocos hagan la diferencia con sueldos que salen de Capillitas, pero que no pueden verse reflejados en la comunidad. Incluso ha sido subsidiada con millones de pesos porque no alcanzaba ni para cubrir el salario de los trabajadores. Raro, acá nos mata el hambre y en otro lado viven de la rodocrosita.

Si no se puede cerrar por la ley imperante, está la posibilidad de modificar las leyes en un trámite exprés como lo han hecho en otras oportunidades esta vez para no seguir perdiendo dinero público con perjuicio para la sociedad que no tiene ningún beneficio de la empresa estatal que explota la rodocrosita. Asimismo, la piedra que les entregan a los artesanos también es cuestionada por la calidad disponible.

Cerrando Capillitas, nos ahorraríamos un dinero que nos hace falta ahora y en 4 años o más la rodocrosita tendría mejor precio por el juego natural de la oferta y la demanda. Tal vez para entonces también las autoridades ya puedan discriminar a los verdaderos artesanos que le dan valor agregado a la piedra de los artesanos truchos que la revenden. Mientras tanto los verdaderos artesanos pueden comprar en Minera Santa Rita de Don Yampa.

Es curioso que la provincia quiera tener la posesión definitiva de un yacimiento que da pérdida y que tiene un tremendo pasivo ambiental. No tan curioso. Todos los actores han sabido ganar con la piedra en negro. Usted cree que los pirquineros cuando descubren piezas especiales no la venden por aparte. CAMYEN ni se entera pero tiene otras formas de sacar su provecho. Nadie sabe explicar cómo llega la “rodo” a las joyerías o a la venta en internet, no hay facturas en ningún caso. Imposible entender la trazabilidad sin caer en irregularidades.

Ahora dicen que no pierden sino que empatan en la administración pero no muestran un papel. Pierden, pero no lo reconocen. Es fácil ser transparente cuando se quiere, se publican los números. Tal vez Capillitas podría dar ganancias pero los funcionarios que están al frente hacen malos negocios (para nosotros) por eso da pérdida, hoy la conducción la tiene la dupla Guillermo Haddad – Natalia Dusso. Tendríamos un problema serio de gerenciamiento.



Algunos grupos están en contra de la megaminería, pero parece que a favor de la minería pirquinera con piedra en negro, artesanos truchos y subsidiada con fondos públicos. En Capillitas históricamente es más la piedra que circula “por fuera y en negro” que “por dentro y en blanco”. El negocio irregular siempre estuvo. Es la única manera de entender que se prosiga operando una mina que nunca funciona.