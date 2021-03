¿Por qué no se presentó Roxana Paulón a la apertura de las sesiones en el Concejo Deliberante?

La intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón, contó los motivos por los que no se presentó a la apertura del Concejo Deliberante. En una conferencia de prensa realizada ayer; la mandataria señaló que fue invitada al inicio de las sesiones ordinarias para el período 2021 en el recinto del CD. Sin embargo, según declaró, analizó la situación por la pandemia del Covid-19 y mediante una nota pidió cambiar el lugar del evento.

En este marco, Roxana Paulón justificó que el lugar es pequeño y no reúne las condiciones que requiere el distanciamiento social. Por esto, ofrecieron que se realice en un espacio verde u otros lugares cerrados, pero con mayor espacio para respetar los protocolos correspondientes. “No obtuvimos los resultados que nosotros esperábamos, entonces hemos decidido no concurrir”, agregó.

“Las condiciones no están dadas, si no hay público ese no es el problema, sino que necesitamos que puedan participar los medios de prensa”, expresó. Además, señaló que “dar un discurso la intendenta para seis o siete personas es un acto que atenta totalmente contra la democracia de nuestro pueblo; entonces hemos decidido no asistir a la apertura de sesiones”.

En la conferencia de prensa estuvo acompañada por los concejales María Leiva y Luis Aníbal Reales. La primera declaró que no hubo voluntad para cambiar el lugar de la sesión; y que desde el bloque de Frente de Todos se presentó una nota para que el COE inspeccione el recinto. Por último, remarcó que acompaña a la intendenta esperando consensuar con las autoridades del CD.

¿Cuál es la relación de Roxana Paulón con la vacunación VIP?

En los últimos días se desató la polémica por la denominada vacunación VIP con denuncias a distintas autoridades. La misma se basa en que algunos intendentes recibieron la inmunización contra el Covid-19 sin ser grupos prioritarios. Toda esta problemática comenzó cuando Roxana Paulón confirmó que existe un “operativo vacunación” para mandatarios comunales y funcionarios.