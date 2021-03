Diputado peronista rechazó el aumento de 50 mil que dio Raúl Jalil y dijo que lo donará

Las reacciones por los recibos de sueldo de los funcionarios de Raúl Jalil con un aumento de 50 mil pesos tras la noticia que dio ayer El Aconquija no dejan de tener eco en el silencio oficial. Mientras el peronismo gobernante de Catamarca estudia la mejor manera de comunicar tardíamente tamaño incremento, los gremios con ATE a la cabeza emplazaron al Gobierno para que muestre el instrumento legal que jamás publicó. El diputado peronista Hugo Ávila rechazó el aumento y dijo que lo donará.

Al moverse los parámetros del sueldo del gobernador Raúl Jalil, los demás haberes se actualizan automáticamente por estar atados jerárquicamente. En este contexto institucional y de indignación social es que Ávila decidió no percibir ese dinero dado autorizado entre gallos y medianoche por el Ejecutivo provincial. Precisamente nadie puede dar con la documentación pero el aumento de $50.000 ya se liquidó con el sueldo de febrero para los funcionarios del Jalil.

“Quiero anunciar que voy a rechazar ese aumento, lo voy a donar a instituciones de bien público. Considero que es algo obsceno y que la clase política ha pasado un límite. Mi forma de protestar es esta. No voy a cobrar esos 50 mil pesos de aumento. Lo voy a donar”, expresó Ávila. Recordemos que en el caso testigo que presentó El Aconquija, el funcionario pasó de cobrar 124 mil pesos en enero a percibir 174 mil pesos en febrero.

“Lucía Corpacci en su momento y ahora Raúl Jalil ajustaron permanentemente para que les quede un excedente importante para la obra pública. Esa obra pública les puede dar un rédito político de salir en una foto en la tapa de un diario cortando cinta pero también la obra pública es una fuente inagotable de corrupción, esta sobrefacturada 3 veces más en Catamarca en comparación con lo que vale en otras provincias”, advirtió el diputado peronista.

“Alguna vez tiene que venir un Gobierno y ponerle un punto final a todo esto. Tienen que dar aumentos salariales acorde a los índices inflacionarios anuales. Esto es verdaderamente inadmisible, esto incita a que se rompa la paz social en Catamarca. No puede ser que el gobierno piense en sus funcionarios y mire únicamente para dentro. No puede ser que no vea la pobreza y el hambre al que está condenando a los trabajadores”, finalizó.