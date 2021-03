Madre de niños discapacitados le ruega derivación a la OSEP Catamarca

Natalia Ríos es madre de Franco y Jeremías, niños con discapacidad. Tienen que volver a Buenos Aires al Hospital Italiano pero la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP Catamarca) le pone todas las trabas y le niega la derivación con la excusa de la pandemia. Tiene turno el 15 de marzo pero la obra social que dirige Norberto Bazán le cierra todas las puertas. Un abogado para hacer una presentación judicial le cobra 50 mil pesos. Imposible para esta empleada pública.

“Me siento indignada, frustrada, molesta con esta situación con la OSEP Catamarca. Estoy pidiendo la derivación de mis hijos y es rechazada por burocracia, por médicos que no entienden que mis hijos son pacientes de otro hospital y que necesitan volver a su control en Buenos Aires. Yo entiendo que se suspendió un tiempo pero ya es hora que volvamos a los controles, al seguimiento de calidad de salud”, expresó Natalia en diálogo con El Aconquija.

“Le pido al señor gobernador Raúl Jalil y al Director de la obra social, Norberto Bazán, que escuchen este pedido y que hagan más simple este trámite. La necesidad que tengo como madre es darle calidad de vida a mis hijos con los controles periódicos como me lo requieren los profesionales para que la vida de Franco y Jeremías sea más simple y más llevadera”, sostuvo entre lágrimas la mujer cansada de explicar la historia y presentar papeles.

“Colaboración, empatía con la necesidad que tenemos y no tanta frivolidad con la problemática del prójimo. Sé que no soy la única que tiene este problema, me pongo en el lugar del otro y espero que el Señor Gobernador y el doctor Bazán escuchen esto y me puedan dar una respuesta pronto”, manifestó agregando que la burocracia de la OSEP insiste con la historia clínica de especialistas de Catamarca. Fue inútil remarcar vía online que el acta de la doctora que atiende a los chicos en Buenos Aires estaba en mesa de entrada de la Casa Central de OSEP Catamarca. Asimismo, la cobertura para discapacitados tampoco sería la que corresponde. Se evaluaba una presentación en el INADI.

El Aconquija pudo saber también que cuando los afiliados están en Buenos Aires, la oficina de OSEP Catamarca está abierta pero no hay quién expenda órdenes. “Ellos quieren que paguemos particular para que dentro de 6 meses nos devuelvan el dinero, un reintegro, algo proporcional que ellos calculan. El estudio más barato cuesta 6 mil pesos. Una consulta 2.600 pesos. La gente no solo se muere de Covid-19 sino de otras enfermedades, están haciendo abandono de persona”, le dijo otra afiliada a este medio.