La cara de los recaudadores: la Corriente Pueblo Unido Catamarca le cobra un diezmo a los becados

Los becados y jóvenes incorporados a programas nacionales y provinciales no perciben todo su sueldo. Ellos tienen que ir religiosamente a dejar un porcentaje en la sede u oficina que les dio el beneficio. El Aconquija conoció que la Corriente Pueblo Unido de Catamarca obliga a los beneficiarios de programas a pasar a dejar un tanto por ciento mensual que le llaman “aporte”. En estos días los chicos están cobrando así que los recaudadores están con una mesita en la vereda esperándolos.

Por ejemplo si cobran 9 mil pesos, tienen que ir a la sede de la Corriente Pueblo Unido Catamarca ubicada en Avenida México casi esquina Chile a dejar 1.000 pesos. En la vereda estaba hoy sentada la joven dirigente Anahí Barros recepcionando el aporte de los beneficiarios de becas nacionales. Los mismos fueron canalizados por esta corriente peronista y que descaradamente se queda con parte del dinero mensualmente.

Por supuesto, no se les pregunta si están de acuerdo en hacer el aporte. Es una sutil coacción pues al que no le gusta le quitan la beca o el beneficio y se acabó el problema. Así de democrática es la agrupación. Pasa que mil o dos mil pesos es mucha plata para jóvenes que viven en casas donde hay serios problemas para parar la olla o pagar la luz. El acento debería ser puesto en capacitarlo para que no dependan de esa mísera beca y no en aprovecharse de ellos. Qué futuro les espera.

Nación o los funcionarios nacionales no sabrá o será una metodología naturalizada en la política argentina. Son recursos que bajan del gobierno nacional que conduce Alberto Fernández. Se trata de una metodología que es muy común en todos los ámbitos lo que no implica que uno deba naturalizarlo. Los mismos beneficiarios deberían denunciarlo para que la política no sea manchada con prácticas deleznables hundiéndolos más en lugar de ayudarlos a salir algún día del pozo.

Anahí Barros tendrá que decir por orden de quién está haciendo ese trabajito de recaudar o sacarle plata a los otros jóvenes y qué se hace con ese dinero, qué transparencia tiene la Corriente Pueblo Unido en Catamarca. Barros no decide sola, tal vez es otra aprovechada por punteros más viejos y mal acostumbrados. No miden a veces las consecuencias de que su cara pueda trascender afectando su corta carrera. Ahora tal vez entiende por qué nadie lo quiere hacer abiertamente.